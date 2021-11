Dar Wiślan dla Nigeryjczyków. Wielka paczka trafiła do akademii Ibrahima Sundaya

W ubiegłym roku do Polski przyleciał Sunday. - I z powodu pandemii utknął na parę miesięcy - opowiada Janusz Morawski, dyrektor sportowy Wiślan. - Wprowadził się do Adisy, razem chodzili trenować na Milenium (obiekt skawińskiego klubu, będący też bazą treningową Wiślan - przyp. boch), zaprzyjaźniliśmy się. Oglądając stroje, jakie mamy w magazynie, a z których nie korzystamy, wybrał kilka kompletów.

Janusz Morawski, dyrektor sportowy Wiślan - w czarnej koszulce Tomasz Bochenek

Dodaje: - Pojawił się jednak problem logistyczny: okazało się, że przesłanie do Nigerii 20-kilogramowej paczki z Polski kosztuje około dwóch tysięcy złotych. Sunday wpadł na pomysł, aby znacznie niższym kosztem wysłać paczkę z Anglii. I tak zrobiliśmy, dzięki jednemu z członków zarządu, panu Cyganowi, który ma firmę transportową i jeździ do Wielkiej Brytanii. Zawiózł paczkę do Londynu, ważyła chyba ponad 30 kilo, i zostawił ją koledze Sundaya, razem ze stoma funtami na przesyłkę. Do Nigerii popłynęła statkiem.