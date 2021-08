Deepspot - powstały koło Warszawy drugi najgłębszy basen na świecie - od ponad ośmiu miesięcy jest rajem dla pasjonatów nurkowania [ZDJĘCIA] Jerzy Filipiuk

Od ponad ośmiu miesięcy w Mszczonowie pod Warszawą funkcjonuje niezwykły obiekt - do niedawna najgłębszy (45,45 m!) basen na świecie Deepspot. Został on otwarty 21 listopada 2020 roku. Inwestycja rzędu 50 mln zł to efekt pasji i polskiego kapitału wielkiego pasjonata nurkowania Michała Braszczyńskiego, prezesa Deepspot, a także spółki Aerotunel, właściciela formatu Flyspot (Indoor Skydiving), budowniczego trzech tuneli aerodynamicznych (w Warszawie, Katowicach i Mirosławicach koło Wrocławia).