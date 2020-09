Desery. Brzoskwiniowiec – sernik na zimno z brzoskwiniami i galaretką [PRZEPIS]

Składniki na ciasto na tortownicę 24 cm

3 jajka

3 łyżki cukru

3 łyżki mąki pszennej

1,5 łyżki kakao

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Składniki na masę

600 g twarogu trzykrotnie zmielonego

250 g śmietany 30%

6 łyżek cukru pudru

2 galaretki brzoskwiniowe

brzoskwinie w syropie

Wykonanie

Ciasto. Białka ubijamy ze szczyptą soli na sztywno, a następnie wsypujemy po łyżce cukru. Nie przerywając miksowania dodajemy po 1 żółtku. Wsypujemy mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia i kakao – mieszamy za pomocą drewnianej łyżki, a następnie wylewamy na tortownicę wyłożoną na spodzie papierem do pieczenia.

Pieczemy ok. 20 minut w 180 stopniach, studzimy.

Masa. Brzoskwinie odsączamy, 3 sztuki odkładamy do dekoracji, resztę kroimy w kostkę. 1 galaretkę rozpuszczamy w 250 ml wrzątku, studzimy. Bardzo zimną śmietanę ubijamy na sztywno, stopniowo wsypując cukier puder.

Nie przerywając ubijania dodajemy zmielony twaróg, a na koniec wlewamy chłodną galaretkę – mieszamy. Dodajemy pokrojone brzoskwinie, a następnie wylewamy na upieczony biszkopt.

Wstawiamy do lodówki do stężenia.

Dekorujemy pokrojonymi w plasterki brzoskwiniami i zalewamy lekko tężejącą drugą galaretką rozpuszczoną w 1,5 szklanki gorącego syropu z brzoskwiń.