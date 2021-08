DK 28. Jaroszowice. Trzech policjantów i jeden poszukiwany w szpitalu. To efekt szaleńczego pościgu za dilerem narkotykowym

Policjanci ścigali osobę podejrzaną o posiadanie narkotyków. Jak informuje policja działania tutaj prowadzili funkcjonariusze z Komendy Miejskiej w Katowicach.

Próbowali zatrzymać osobę poszukiwaną, która poruszała się samochodem osobowym. Zastosowali blokadę drogi, jednak ta osoba nie zatrzymała się pomimo sygnałów do zatrzymania. Doszło do czołowego zderzenia z jednym z nieoznakowanych pojazdów komendy miejskiej w Katowicach. Do szpitala trafiło trzech policjantów oraz kierowca pojazdu, który nie zatrzymał się. Policjanci odnieśli lekkie obrażenia, zostali już wypisani ze szpitala. Osoba typowana do zatrzymania nadal przebywa w szpitalu