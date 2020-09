Długa historia miłości i śmierci. Recenzja książki Doroty Sumińskiej "Dość"

Przywykliśmy myśleć w kontekście okrucieństwa wobec zwierząt o złym gospodarzu, który trzyma w upał psa na łańcuchu, o tym, którego krowy stoją w mróz w szczerym polu czy tym, co zostawia psa w rozgrzanym słońcem samochodzie. Ale Sumińska mówi, że i ty, i ja jesteśmy okrutni wobec zwierząt i to bardziej niż nam się wydaje. Dając przyzwolenie na zło, stajemy się współwinni. A naszym udziałem nie jest jedynie milczące przyzwolenie. Naszą winą jest obojętność.

Książka to niewielkich rozmiarów, licząca zaledwie 150 stron, ale jej ładunek emocjonalny starczyłby na tomy. „Dość” to manifest. Protest przeciwko okrucieństwu, z jakim człowiek „czyni sobie ziemię poddaną”. To nie będzie łatwa lektura, pewnie nie tylko ja zmienię po niej swoje nawyki żywieniowe, na obiad wybierając knedle ze śliwkami zamiast schabowego.

„Dość” to książka o śmierci, którą my, ludzie hojnie rozdajemy wszystkim gatunkom we wszystkich zakątkach ziemi. A przecież jesteśmy jednym z wielu gatunków, ani lepszym, ani gorszym.

Jestem krową - pisze Sumińska. Krową, która nigdy nie widziała nieba, nie miała okazji poskubać trawy, żyć w stadzie. Jej świat to boks, w którym żyje - w humanitarnych warunkach, zgodnie z wyliczeniami, ile przestrzeni jej potrzebne. Nigdy nie spróbowała seksu, ale rodzi regularnie sztucznie zapładniana. Myślicie, że to okrutne? Niedługo po porodzie jej dzieci są zabierane - wszak wielu z nas lubi delikatną cielęcinkę. Jej serce rozrywa ból i tęsknota, jak każdej matki, której odebrano dzieci. Szaleje z niepewności o ich los. Kiedy już dostatecznie wiele razy urodzi, może odejść, ale nie do żadnej krainy wiecznych łowów. Do rzeźni, przechodząc jeszcze drogę przez piekło.