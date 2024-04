Mężczyzna z gęsią, kaczką i psem przechadza się ulicami Krakowa i... całej Polski. I tak od roku kiedy zrobiło się o nich głośno

Kraków. Kim jest mężczyzna z psem, gęsią i kaczką?

W mediach społecznościowych o podróżniku i jego nietypowych towarzyszach było głośno już na początku marca 2023 roku, gdy pojawił się ze swoimi zwierzakami w Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Placówka pochwaliła się zdjęciami z ich wizyty na FB.

"Jako że jesteśmy w muzeum o tematyce rolniczej, to jak dobrze wiecie, zwierzęta nie są nam obce. Można też do nas przychodzić z pieskami, zatem ich widok nie jest zaskoczeniem... Ale kiedy idąc przez muzealny park spotykamy gęś i kaczkę, to ostatnim o czym pomyślimy to to, że te dwie przyjechały "zwiedzić" nasze muzeum... Po czym okazuje się, że nie dość że przyjechały, wraz ze swoim Opiekunem (uwaga!) z okolic Płock to jeszcze (znowu uwaga!) pociągiem! (tak dobrze przeczytaliście, pociągiem!). Jedna to kaczka staropolska, druga gęś siodłata - coraz rzadziej spotykane odmiany" - napisano ze swadą.