Długo oczekiwany film o sprawie Grzegorza Przemyka powalczy o Złote Lwy podczas festiwalu w Wenecji

Najnowszy film Jana P. Matuszyńskiego został zakwalifikowany do Konkursu Głównego 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Produkcja opowiadająca o sprawie Grzegorza Przemyka będzie tam miała swoją światową premierę. Film powalczy we Włoszech o Złotego Lwa, jeden z najcenniejszych laurów w całym świecie filmowym, często będącym forpocztą do kolejnych, równie imponujących sukcesów. Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji potrwa od 1 do 11 września.

- Bardzo się cieszymy, że film „Żeby nie było śladów” będzie miał swoją światową premierę podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji. Wierzymy, że prestiżowy Konkurs Główny to dopiero początek drogi festiwalowej dla tego filmu. Dzięki temu widzowie na całym świecie poznają fragment polskiej historii, którym była sprawa Grzegorza Przemyka, tak ważna dla wielu pokoleń Polaków – mówi producent Leszek Bodzak.