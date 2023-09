Dni Huculskie w Regietowie były równocześnie szóstą odsłoną Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej

- Dni Huculskie w naszej stadninie to nie tylko konie - mówi Czesława Siuta, prezes Stowarzyszenia „Hucuł” przy Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie, współorganizatora imprezy. - To również konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, stoika edukacyjno promocyjne, które udostępniliśmy wszystkim przy współpracy z Nadleśnictwem Łosie. Bardzo ciekawe stoisko zaprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Gładyszowa . Panie pokazały kulinarne możliwości wykorzystania tego co można zebrać w lasach - dodaje.