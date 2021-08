Dni św. Wawrzyńca z kolorowymi cyklistami, wynalazkami i grą dla rodzin [ZDJĘCIA]

Rowerzyści - a najmłodsza uczestniczka miała 2,5 roku - wyruszyli w niedzielę w południe z dziedzińca Muzeum Inżynierii Miejskiej, by przejechać przez bulwary wiślane, Planty, następnie ul. Kopernika do rond Mogilskiego i Grzegórzeckiego, a dalej bulwarami wrócić do muzeum. Barwni cykliści mieli do przejechania niecałe 10 km, wyłącznie ścieżkami rowerowymi i przystosowanymi do ruchu rowerów.

To tylko jedna z atrakcji przygotowanych przez muzeum na te szczególne imieniny. W niedzielę w programie znalazły się również m.in. spektakl i warsztaty dla dzieci pt. „Geniusz z Galicji", przybliżające postać konstruktora i wynalazcy Jana Szczepanika, który miał na swym koncie kilkaset opatentowanych wynalazków. Również w niedzielę (na godz. 17) muzeum zaprosiło na prelekcję podróżniczą „Jednak nie zamiorzli!, dotyczącą rowerowej podróży z Rosji do Mongolii przez góry Ałtaj.