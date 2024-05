Do Krakowa znów nadciągają burze! IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB: - W środę, 29 maja, zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Bez burz na zachodzie kraju. Wysokość opadów w czasie burz od 25 mm do 40 mm. Rano w obniżeniach terenu możliwe szybko zanikające mgły, ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura maksymalna od 22°C, 24°C na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Dolnym i Górnym Śląsku oraz Opolszczyźnie, 25°C,27°C w centrum, w Małopolsce, Podkarpaciu i na Mazurach, do 28°C miejscami na Podlasiu, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie. Chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich od 15°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h, na północy miejscami do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne w zachodniej połowie Polski będą przeważnie obojętne. Początkowo takie będą one również we wschodniej połowie kraju, jednak w ciągu dnia pogorszą się do niekorzystnych.