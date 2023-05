Domowe bułki – przepisy. Zobacz jak zrobić smaczne i zdrowe bułki na śniadanie czy kolację. To proste! [PRZEPISY]

Domowe bułki są bardzo proste do zrobienia! I chociaż wymagają trochę czasu, żeby ciasto urosło, warte są każdej minuty w kuchni! Zobaczcie sprawdzone przepisy na pyszne domowe bułki naszych Czytelników.

Zapachu pieczywa unoszącego się po całym domu nie można do niczego przyrównać. Smak i aromat jeszcze ciepłych bułeczek sprawie, że czujemy się rodzinnie i bezpiecznie. Jak dawniej! Każdy dzień można rozpoczynać lub kończyć z chrupiącą domową bułką w dłoni...

Poniżej znajdziecie przepisy:

Szybkie domowe bułki drożdżowe

Aromatyczne bułki maślane z czosnkiem i ziołami

Domowe bułki pszenne z camembertem i szczypiorkiem

Proziaki, czyli szybkie domowe bułki na sodzie – bez drożdży

Szybkie śniadaniowe bułki z suchych drożdży

Szybkie domowe bułki drożdżowe [PRZEPIS]

Szybkie domowe bułki drożdżowe. Fot. Katarzyna Skuta Składniki na ok. 15 bułeczek 0,5 kg mąki tortowej

5 dag drożdży

1 jajko

0,5 kostki margaryny

250 ml mleka

sól, cukier Wykonanie

Drożdże rozetrzeć z 1 łyżeczką cukru i zalać 1 łyżką mleka. Dodać troszeczkę mąki i wymieszać. Odstawić. Gdy zaczyn wyrośnie, dodać resztę mleka, mąki, 1 łyżkę cukru i jajko. Dodać szczyptę soli i wyrobić ciasto. Pod koniec wyrabiania dodać rozpuszczony tłuszcz i wyrabiać dalej aż składniki dobrze się połączą (można do tego celu użyć miksera z hakami do ciasta drożdżowego). Wyrobione ciasto przykryć ściereczką i odstawić aż dwukrotnie powiększy objętość. Wyrośnięte ciasto przełożyć na blat, pokroić na porcje i nadać kształt bułeczkom.

Piec ok. 35 minut w 180 stopniach.

Bułeczki można nadziać np marmoladą, białym serem lub owocami. Doskonale jednak smakują również bez nadzienia.

Przepis Katarzyny Skuty

Aromatyczne bułki maślane z czosnkiem i ziołami [PRZEPIS]

Aromatyczne bułki maślane z czosnkiem i ziołami. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki na 12 bułeczek:

1 kg mąki pszennej, w zależności od rodzaju mąki może być potrzebne 10 dag więcej

2 i 1/2 szklanki letniej wody

10 dag świeżych drożdży

2 płaski łyżeczki soli

1 łyżeczka cukru Do posmarowania: 12 dag masła

8-10 ząbków dobrego polskiego czosnku

1 łyżeczka majeranku

1/2 łyżeczki tymianku

sól

pieprz Wykonanie

W szklance letniej wody zrobić rozczyn: rozpuścić drożdże z cukrem, odstawić na około 15-20 minut, aby drożdże zaczęły pracować.

Do miski przesiać mąkę, dodać sól oraz rozczyn i resztę wody, zagnieść ciasto. Można według potrzeby dodać więcej mąki lub wody, ciasto powinno być gładkie, elastyczne i odstające od ręki. Miskę szczelnie przykryć folią do żywności i odstawić do czasu, aż podwoi swoją objętość (około 30-40 minut).

Po wyrośnięciu ciasto przełożyć na omączony blat kuchenny, podzielić na 12 części i uformować bułeczki, ułożyć je na foremkach wyłożonych papierem do pieczenia. Wierzch posmarować rozbełtanym jajkiem i naciąć bardzo ostrym nożem. Zostawić do wyrośnięcia.

W czasie wyrastania bułek masło rozgnieść widelcem, dodać czosnek przeciśnięty przez praskę, zioła oraz sól i pieprz, połączyć wszystkie składniki za sobą. Następnie delikatnie małymi porcjami nałożyć masełko czosnkowe do nacięć na bułkach, uważając aby nie naciskać na wyrastające ciasto.

Piekarnik rozgrzać do 200 stopni, czas pieczenia około 30-40 minut. Po wypieczeniu góry na rumiano, bułki przełożyć z blaszką na sam dół na kilka minut, aby zrumienić spód naszych wypieków - będą chrupkie i aromatyczne.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga „Apetyczna babeczka”

Domowe bułki pszenne z camembertem i szczypiorkiem [PRZEPIS]

Domowe bułki pszenne z camembertem i szczypiorkiem. Fot. Patrycja Fudalewka-Jasińska Składniki 6 szklanek mąki pszennej

20 g drożdży

łyżka cukru

łyżka soli

posiekany pęczek szczypiorku

455 ml ciepłej wody

30 dag sera camembert lub brie pokrojonego w kawałki ok. 1 cm na 1 cm

białko do posmarowania

ziarna sezamu, sól morska, oregano lub inne ulubione zioła do posypania

Wykonanie

W dużej misce połączyć mąkę, drożdże, cukier, sól, szczypiorek i wodę. Wyrabiać ciasto ok. 5 minut, aż będzie gładkie i elastyczne. Odstawić do wyrośnięcia. Ciasto musi podwoić swoją objętość.

Nakłuć je i podzielić na 12 równych porcji. Uformować z każdej porcji kulę, po czym w środek wcisnąć kawałek sera. Zlepić dokładnie ciasto i odłożyć na naoliwioną blachę. Najlepiej, żeby leżały na zlepieniu. Odstawić ponownie do wyrośnięcia, a później posmarować wierzch białkiem i posypać: sezamem, solą lub ziołami (według uznania). Piec w temp. 180 stopni przez 25-30 minut. Ostudzić bułeczki na kratce.

Przepis Patrycji Fudalewskiej-Jasińskiej

Proziaki, czyli szybkie domowe bułki na sodzie – bez drożdży [PRZEPIS]

Proziaki, czyli szybkie domowe bułki na sodzie – bez drożdży. Fot. Joanna Tokarz Składniki 5 szklanek mąki pszennej

600 g zsiadłego mleka

1 płaska łyżka sody oczyszczonej

1 jajko

1 płaska łyżeczka soli

Wykonanie

Mąkę przesiać, dodać jajko, sól oraz zsiadłe mleko wymieszane z sodą oczyszczoną - posiekać. Jeśli ciasto jest zbyt twarde dodać zsiadłe mleko, jeśli się klei - podsypać mąką.

Odrywać po kawałku ciasta (wielkości niewiele większej niż piłeczka pingpongowa). Każdą rozwałkować na grubość ok 0,5 cm. Usmażyć na rumiany kolor na rozgrzanym oleju. Podawać na ciepło z masłem i szklanką mleka.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Szybkie śniadaniowe bułki z suchych drożdży [PRZEPIS]

Szybkie śniadaniowe bułki z suchych drożdży. Fot. Sylwia Ładyga Składniki 225 g mąki pszennej

110 g mąki kukurydzianej

4 g suszonych drożdży

1 łyżeczka soli

200 ml ciepłej wody

1 łyżka oliwy z oliwek

Wykonanie

Do miski przesiać mąkę pszenną z mąką kukurydzianą i suszonymi drożdżami.

W drugim naczyniu rozpuścić w ciepłej wodzie sól i dolać oliwę. Całość przelać do mąk i dokładnie wymieszać. Na posypanym mąką blacie wyrabiać ciasto przez około 5 minut. Podzielić na ok. 8 części i wyrobić bułeczki.

Ułożyć na natłuszczonej blasze, posypać przez sitko odrobiną mąki kukurydzianej i odstawić na ok. 45 minut w ciepłe miejsce.

Bułeczki powinny podwoić objętość.

Po tym czasie włożyć do rozgrzanego na 220 C piekarnika na ok. 8-9 minut.

Smacznego!

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Erytrol jest szkodliwy?