Dwóch sądeckich artystów w jednej piosence, o tym czego ludzie żałują przed śmiercią. Wyjątkowy duet Arkadio i Mateusza Ziółko

Kim jest Arkadio (Arkadiusz Zbozień)? Sam o sobie mówi, że jest raperem i freestylowcem. Znany jest jednak nie tylko ze swojej muzyki. Jest też mówcą (prowadzi profilaktyczne spotkania z uczniami szkół), autorem dwóch książek, dwóch audiobooków i pomysłodawcą akcji „Rób to co kochasz”.

Kojarzony jest też z występami w programie „Ocaleni” na antenie TVP. Wydał już dziesięć płyt, na których do współpracy zapraszał często znanych i cenionych polskich artystów. Tym razem w studio spotkał się z Mateuszem Ziółko, wokalistą i instrumentalistą, o którym głośno zrobiło się po jego zwycięstwie w trzecie edycji programu The Voice of Poland.