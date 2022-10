Dynamo Kijów - Stade Rennais. Ukraińcy wciąż bez punktów w Lidze Europy

I to goście pierwsi zaatakowali – w 7 min strzelał Benjamin Bourigeaud, ale Rusłan Neszczeret stanął na wysokości zadania i wybił piłkę na rzut rożny. Po kwadransie znów próbował Bourigeaud, ale tym razem pomylił się nieznacznie.

Wreszcie odpowiedziało Dynamo – uderzał ładnie Denys Garmasz, ale doświadczony Steve Mandanda nie dał się zaskoczyć, dobrą interwencją wybijając piłkę na róg. Z czasem mecz się wyrównał, ale goście byli groźniejsi. Po półgodzinie gry wydawało się, że Stade Rennais obejmie prowadzenie – Birger Meling zdecydował się na indywidualną akcję, podprowadził piłkę pod pole karne i strzelił groźnie, ale piłka o kilkanaście centymetrów minęła słupek.

Po chwili Mandanda wykazał się refleksem i uprzedził szarżującego Artema Besedina. To była bramkowa okazja!

Fantastycznie dla Stade Rennais zaczęła się druga połowa – po centrze z rzutu rożnego Chrostopher Wooh uprzedził obrońców i z kilku metrów wepchnął piłkę do siatki. Goście byli bardzo groźni przy stałych fragmentach gry i kijowianom właśnie po nich groziło spore niebezpieczeństwo. Obaj trenerzy sięgnęli po rezerwowych, ale nie zmieniło to oblicza meczu. Nadal zawodnicy z Rennes mieli kontrole nad tym spotkaniem. Francuzi mogli podwyższyć wynik – uderzał Kamaldeen Sulemana i piłka przeleciała koło „okienka”. W doliczonym czasie gry Oleksandr Karawjew uderzał i piłka po rykoszecie minęła bramkę.