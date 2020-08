Dyrektor Akademii Sandecja: Czasem trzeba umieć odpuścić [Wywiad]

W akademii musisz zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest zapewne kwestia finansowa. Z tego co nam wiadomo, wynik audytu jeszcze za poprzedni sezon nie napawał optymizmem. To prawda. Potwierdziła to dokumentacja. Nie było to zbyt pozytywne, ale jestem pozytywnie nastawiony do pracy. Nie ma co ukrywać, że sporo rzeczy było też wykonanych bardzo dobrze. Mateusz (Dwojak, poprzedni dyrektor akademii – przyp. red.) mocno się napracował, by pospinać wiele spraw i kwestii. Nawet w obrębie finansów możemy poprawić sytuację akademii. Może nie będzie to kilka, kilkanaście dni, ale już po okresie dłuższym niż pół roku efekty mogą być bardzo widoczne. Od pierwszego dnia ciężko pracuję na to, by tak właśnie się stało. Możemy wykonać mnóstwo pozytywnych rzeczy i wierzę w to, że tak się właśnie stanie.

Co do Popradu znam się z Robertem Kubielą (trener ekipy z Muszyny – przyp. red.) i padła taka propozycja, bym zagrał dla tego klubu. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, trzeba być w formie. Chcę się poruszać. Nie ukrywam, że obecnie dużo czasu zajmuje mi akademia, ale prezes Popradu przystał na moje warunki i szybko się dogadaliśmy.

Zespół rezerw Sandecji występujący do tej pory w czwartej lidze został, przez oszczędności, wycofany. Jaki macie zatem plan na Waszych zdolnych zawodników z akademii? Słyszałem, że mają być szykowani pod pierwszy zespół lub ogrywani w innych klubach. Tak to ma wyglądać. Spora część tych najzdolniejszych zawodników trenuje z pierwszym zespołem. Ci, którzy nie załapią się do pierwszoligowej kadry, trafią do innych klubów, co nie znaczy, że zrezygnujemy z ich usług. Chcemy mieć ich pod kontrolą, obserwować. Mam nadzieję, że drugiego zespołu nie będzie jedynie przez rok. Warto, by powrócił. Dobrze mieć taką ekipę. Wówczas młodemu piłkarzowi łatwiej jest przejść do pierwszej drużyny. Mamy zresztą zapewnienie, że jest to jedynie okres przejściowy.

Masz teraz w ogóle czas wolny? Poprzedni dyrektor Mateusz Dwojak mówił, że to praca od świtu do nocy.

Po części muszę się z nim zgodzić. Nie jest to sztywny czas pracy, ale jest co robić. Nawet sama certyfikacja PZPN to było ciągłe trzymanie ręki na pulsie. Cały czas się uczę. Cieszę się, że mam do pomocy koordynatora, Kubę. Ważne, by dobrze organizować sobie czas.

Masz 37 lat. Będziesz łączył grę w piłkę nożną z byciem dyrektorem. Uda się pogodzić te dwa zajęcia na tyle, by nie ucierpieli na tym najbliżsi?

37 to tylko liczba. Młodszy nie będę, potrzebuję więcej czasu na regenerację, ale mam jeszcze sporo sił do tego, by grać w piłkę nożną. Warunkiem do objęcia przeze mnie posady w akademii było to, bym mógł nadal grać. Odpadną mi wyjazdy na mecze, noclegi w hotelach więc zaoszczędzę sporo czasu. Pogodzimy to.