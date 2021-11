"Dziedzictwo", czyli opowieść o Bronisławie Rutkowskim, wybitnym muzyku związanym z Krakowem

Jakiego człowieka poznał pan podczas pracy nad książką?

Przede wszystkim muzyka, co do którego zadaję sobie pytanie, jak to było możliwe, że podczas doby, która ma 24 godziny, w roku, który liczy sobie 365 dni, że w życiu, które trwało nieco ponad 66 lat, można było tyle dokonać. To pierwsza strona tej osobowości – ogromna liczba wątków, które prof. Bronisław Rutkowski zdołał zrealizować.

Jako organista?

W zasadzie można powiedzieć, że nie było dziedziny muzyki, w której nie spotkalibyśmy Bronisława Rutkowskiego – zarówno przed II wojną światową w Warszawie, jak również po niej, gdy osiadł w Krakowie. W większości z nich widzimy go jako inicjatora, a w pozostałych jako czynnie zaangażowanego współtwórcę działań, które dziś znajdują swoją kontynuację w muzyce i kulturze. Proszę zwrócić uwagę na kontekst czasu – gdy prof. Rutkowski po I wojnie światowej rozpoczynał działalność w stolicy Polski, rodziła się dopiero polska państwowość. Również po wojnie, gdy profesor zjawił się w Krakowie, powojenna rzeczywistość była dopiero budowana, a on ją współtworzył, najczęściej z pozycji lidera. W związku z tym wszystko, co dzisiaj mamy w naszej w kulturze muzycznej, zwłaszcza Krakowa, znajduje swoje początki również w osobie Bronisława Rutkowskiego.