"Dzielimy się dobrem na Placu Wolnica". Świąteczny kiermasz charytatywny pełen słodkości i nie tylko ...

Charytatywny kiermasz PR Inspiration to wydarzenie przepełnione świąteczną radością, życzliwą atmosferą i pysznościami przygotowanymi przez zaprzyjaźnionych ludzi. Jednak przede wszystkim to niepowtarzalna okazja do niesienia dobra w tym wyjątkowym czasie. Świetlica przy ulicy Augustiańskiej to bezpieczna przystań dla dzieci, które mogą twórczo i pożytecznie spędzać popołudnia, podczas gdy rodzice są w pracy lub nie mogą poświęcić czasu swoim pociechom. Świetlica oferuje im rozmaite zajęcia artystyczne, terapeutyczne, serwuje posiłki, organizuje wyjścia do kin, teatrów, muzeów.

- Każda, nawet najmniejsza pomoc, jest dla nas bezcenna i przynosi ogromną radość młodym ludziom z naszej dzielnicy. Wśród wychowanków naszej placówki są dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, wymagające wsparcia terapeutycznego, a także dzieci z Ukrainy. Dla nich to często jedyna okazja do tego, aby w spokoju odrobić lekcje, nauczyć się podstawowych umiejętności społecznych, zawrzeć przyjaźnie, uzyskać fachową pomoc – mówi Izabela Szabała, kierowniczka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Augustiańska”.