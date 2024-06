Dzień Wędkarza 2024. Ryby giganty kryją się w sądeckich łowiskach. Andrzej Jodłowski to ich pogromca, wyłowił niejedną wielką rybę

Wędkarze też mają swój dzień - świętują 23 czerwca

Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w…

Wędkowanie popularność zyskało pod koniec XIX wieku. Wówczas też zaczęły powstawać pierwsze kluby zrzeszające miłośników tej formy sportu i relaksu - jak uważają wędkarze. Wraz ze wzrostem zainteresowania wędkowaniem zaczęto też rozwijać jego rozmaite metody: spinning, spławikowa czy spławikowo-gruntowa. W sklepach specjalizujących się w akcesoriach dla wędkarzy można dostać zawrotu głowy. Wędki, żyłki, spławiki, haczyki, odzież, obuwie i wszelakie akcesoria. Wybór jest przeogromny. Dobry sprzęt to też nie mały wydatek. Hobbyści nie szczędzą jednak pieniędzy. Wiedzą, że m.in. dzięki dobremu sprzętowi mają większą szansę na złowienie życiowej ryby. Ta jedynie przez chwilę znajduje się poza wodą. Złowione przez wędkarzy ryby nie zawsze lądują na talerzu. Te ogromne okazy są szybko mierzone, po czym po wykonaniu pamiątkowej fotografii, wpuszczane znów do akwenu.

Sądecki pogromca ryb gigantów

Pięknymi okazami złowionymi na Sądecczyźnie pochwalić się może Andrzej Jodłowski z Olszany. Pasją do wędkarstwa zaraził go ojciec. Przez lata sądeczanin znalazł patent na łowienie "wodnych potworów", których na swoim koncie ma wiele. Nie wszystkie udaje mu się dokładnie zmierzyć i zważyć. Z każdym gigantem robi sobie jednak pamiątkowe zdjęcie, po czym wypuszcza do wody, zgodnie z zasadą no kill.