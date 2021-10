Dziewczyna sprowokowała kłótnię byłego i obecnego chłopaka. Jeden ledwie przeżył. Jest prawomocny wyrok Artur Drożdżak

O pół roku, czyli do 3 lat więzienia Sąd Apelacyjny w Krakowie złagodził wyrok na 27-letniego Macieja B., który ugodził nożem w udo aktualnego chłopaka swojej byłej dziewczyny. Do incydentu doszło na przystanku autobusowym na os. Kalinowym w Nowej Hucie 17 grudnia 2019 r. Oskarżony odpowiadał za próbę zabójstwa, nie przyznawał się do winy. Orzeczenie jest prawomocne.