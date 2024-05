Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki! Atrakcje dla mam i całych rodzin w Krakowie!

O godzinie 11 rozpoczął się trening w plenerze dla mam. Trening w plenerze jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, które chcą zacząć się ruszać, zadbać o swoje ciało i umysł, a to oznacza, że zależy im na zdrowiu i doskonałym samopoczuciu. Również dla osób, które pragną poprawić swoją formę, sprawność i kondycję, a co za tym idzie chcą zgubić zbędne kilogramy i wymodelować sylwetkę!

Ćwicz w zieleni nad Zalewem Nowohuckim

Mamy najczęściej korzystają z urlopu macierzyńskiego

Część urlopu macierzyńskiego mama może wykorzystać jeszcze przed narodzinami, nie więcej jednak niż 6 tygodni. Z urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać także ojcowie, ale pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla matki. W wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad noworodkiem.

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski może wykorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka. W ubiegłym roku wydłużono go o 9 tygodni: z 32 do 41 w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka i z 34 do 43 tygodni przy urodzeniu lub przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka. Co ważne te 9 dodatkowych tygodni przysługuje drugiemu rodzicowi.

Jeśli ubezpieczona mama wykorzystała 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, to dodatkowe 9 tygodni może wykorzystać tylko ojciec dziecka. Jeśli tego nie zrobi to urlop przepadnie. Na przykład gdy rodzice podzielą się urlopem rodzicielskim w taki sposób, że matka wykorzysta 20 tygodni, wówczas ojcu przysługuje 21 tygodni urlopu rodzicielskiego.