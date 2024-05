Efektowna wygrana Hutnika Kraków. Baraże coraz bliżej

Niektórzy z nowohuckich piłkarzy mieli w pamięci jesienną porażkę we Wronkach, Prowadzili wówczas 3:0, a przegrali 3:4. Poważniejszym jednak problemem dla zespołu z Suchych Stawów były przed tym występem kłopoty personalne. - Mamy sporo kontuzji, były kartki, a mamy mało ludzi do grania. Zwłaszcza, że ławka jest krótka. Sukces często jednak rodzi się w bólach - mówił po meczu zadowolony z gry swoich zawodników trener Hutnika, Maciej Musiał, który poprzerzucał niektórych zawodników na inne pozycje.

Jego drużyna od początku starała się przejąć inicjatywę, nie dopuszczając rywali w pobliże własnej bramki. Próbowali oni przedostać się zwłaszcza prawą flanką, ale tam dobrze radził sobie Marcinkowski. Jednak zapędy gości szczególnie poskromiły soczyste uderzenia krakowian z dystansu, co sprawiło, że skupili się bardziej na obronie. - I o to nam chodziło, chcieliśmy bowiem przenieść grę na połowę lechitów, co nam się udało. Dobrze graliśmy w obronie i ataku, choć zabrakło nam stałego środkowego napastnika - podkreślał Musiał. Rzeczywiście, to jego drużyna częściej atakowała - a rezerwiści z Poznania rzadziej ruszali do przodu - ale gola zdobyła dopiero tuż przed przerwą.