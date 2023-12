Efektowne ciasto na święta - pyszny czekoladowy sernik na orzechowym spodzie [PRZEPIS]

Pyszny czekoladowy sernik na orzechowym spodzie na świąteczny stół [PRZEPIS]

Składniki na polewę:

5 łyżek cukru pudru

1 łyżka kakao

1 jajko

1/2 kostki masła

Dekoracja

orzechy zmielone i kilka orzechów w całości

Wykonanie

Przepis na małą tortownicę.

Ciasto. Połączyć suche składniki, potem dorzucić żółtko i śmietanę i wyrobić ciasto. Gotowym ciastem wyłożyć tortownicę i wsadzić do lodówki.

W międzyczasie zrobić masę serową. Ser zmiksować ze wszystkimi składnikami. Na końcu rozpuścić czekoladę (najlepiej na parze) i dodać do masy serowej. Potem wylać masę na spód orzechowy i wyłożyć do nagrzanego piekarnika do temperatury 160 stopni i piec przez 1 godzinę.

Po upieczeniu i wystudzeniu sernika zrobić polewę. Cukier puder wymieszać z jajkiem, a następnie dodać kakao i delikatnie wymieszać do całkowitego połączenia składników. W międzyczasie rozpuścić masło, dodać do masy i wymieszać. Polewę wylać na ciasto i posypać startymi orzechami, a następnie udekorować całymi orzechami.