Elektrownia wodna nie dla Czernichowa! Radość w Brzeźnicy. Jest decyzja premiera Morawieckiego Bogumił Storch

Podczas posiedzenia Rady Ministrów zapadła decyzja w sprawie ustalenia nowej granicy pomiędzy powiatem wadowickim a krakowskim. Samorządy spierały się o przysiółek Sokółka we wsi Łączany, znajdujący się nad brzegiem Wisły, na którym są elektrownia wodna i kopalnia kruszyw. Obie dają Brzeźnicy (pow. wadowicki) ok. 600 tys. zł wpływów rocznie. Chciała go przejąć gmina Czernichów (pow. krakowski). Rząd premiera Mateusza Morawieckiego się na to nie zgodził.