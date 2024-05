Seniorka z powiatu brzeskiego odebrała telefon od oszusta, ale nie uwierzyła w historię o potrąceniu ciężarnej kobiety

Mieszkanka powiatu brzeskiego odebrała telefon od rzekomego członka rodziny z informacją o wypadku i prośbą o finansową pomoc. Na szczęście nie doszło do wyłudzenia pieniędzy, bo seniorka i jej mąż wykazali się rozwagą. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu brzeskiego. 80-letnia kobieta odebrała telefon od rzekomego wnuka.

Policjanci po raz kolejny apelują o czujność i rozwagę. - Jeżeli ktoś dzwoni do nas i informuje o potrzebie szybkiego zebrania pieniędzy na leczenie osoby najbliższej, która miała rzekomo paść ofiarą wypadku, ciężkiej choroby, bądź potrzeby wpłacenia kaucji – to każdorazowo po zakończeniu takiego połączenia, zweryfikujmy taką wiadomość, kontaktując się z członkiem rodziny, bądź inną zaufaną osobą. Nigdy nie przekazujmy obcym osobom pieniędzy na ich żądanie. We wszystkich przypadkach, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do intencji rozmówców, zakończmy połączenie i zadzwońmy na numer alarmowy policji - apeluje Ewelina Buda.

Policja apeluje też do osób młodych, aby przestrzegały swoich rodziców, dziadków, osoby samotnie zamieszkujące przed oszustami działającymi właśnie w ten sposób. - Dzięki wspólnej czujności możemy uchronić naszych bliskich przed utratą nierzadko dorobku życia.