Kraków pożegnał ks. prałata Józefa Proroka, budowniczego kościoła i wieloletniego proboszcza parafii w Mistrzejowicach

Na początku Mszy św. odczytano list kondolencyjny od bp. Kazimierza Górnego, który był przyjacielem ks. Józefa Proroka i poprzednikiem na urzędzie proboszcza w parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu. „Pan Bóg obdarzył go wieloma darami, którymi wiernie służył jako wspaniały kapłan, szlachetny człowiek wrażliwy na ubogich, zawsze wierny powołaniu” – napisał o Zmarłym biskup senior diecezji rzeszowskiej.

Ks. Andrzej Kopicz, wieloletni bliski współpracownik śp. ks. Józefa Proroka, w czasie homilii odwołał się do Ewangelii o uczniach, którzy w drodze do Emaus spotkali Jezusa. Zaznaczył, że żałobna Eucharystia jest dziękczynieniem Bogu za życie i kapłańską posługę Księdza Prałata, a dzięki gestowi łamania chleba można doświadczyć obecności i bliskości Boga, który zapewnia, że ci, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności żyją razem z Nim.