W rocznicę śmierci św. Jana Pawła II na fasadzie Pałacu Arcybiskupów w Krakowie wyświetlono okolicznościowy mapping

Po godz. 21 na fasadzie Pałacu Arcybiskupów Krakowskich wyświetlono okolicznościowy mapping, przybliżający postać Ojca Świętego oraz jego nauczanie.

Modlitewne czuwanie zakończyło błogosławieństwo bp. Roberta Chrząszcza, który powiedział, że każdy ma jakieś osobiste wspomnienie z osobą św. Jana Pawła II. – Niech pamięć o nim trwa w naszych sercach. Starajmy się być takimi apostołami miłości i miłosierdzia, jakim on był. To wielki dar mieć takiego rodaka dla narodu, chciejmy się od niego uczyć, bo Pan Bóg wiele rzeczy chciał nam powiedzieć, i dalej do nas mówi, poprzez świadectwo św. Jana Pawła II – mówił bp Robert Chrząszcz. Zaznaczył, że z modlitwą wiernych przy Franciszkańskiej 3 łączą się abp Marek Jędraszewski, który jest w Rzymie. Po błogosławieństwo odśpiewano wspólnie Apel Jasnogórski.