Film "Wolka" w krakowskim Kinie Pod Baranami. Dramaty Polaków żyjących na krańcu świata

- "Wolka” to opowieść o rodzinie, pokazująca emocje i relacje międzyludzkie, powiązane ze sobą przeznaczeniem. To historia silnej kobiety, która ma krystalicznie czysty cel i która poświęci wszystko i wszystkich, nawet swoich najbliższych, żeby go osiągnąć. To temat uniwersalny, ponadczasowy, międzykulturowy, nie mający granic terytorialnych, więc przemówi nie tylko do polskiej i islandzkiej publiczności, ale ludzi z różnych kultur - dodawał reżyser.