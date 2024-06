Filmy nagrodzone na tegorocznym Krakowskim Festiwalu Filmowym już do obejrzenia w internecie do 16 czerwca

Choć festiwal opuścił już krakowskie kina studyjne, to wybrane konkursowe filmy wciąż można oglądać w ramach KFF VOD. Wśród tytułów, które będą dostępne online do 16 czerwca, znalazły się między innymi filmy nagrodzone podczas tegorocznej gali zakończenia 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Po co są strefy czystego transportu? - Kinowa odsłona 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego okazała się ogromnym sukcesem. Cieszymy się, że już po raz kolejny możemy podzielić się częścią festiwalowych emocji z całą Polską. Do 16 czerwca na platformie KFF VOD można zobaczyć aż 90 konkursowych tytułów, w tym kilka dostępnych również z audiodeskrypcją i napisami rozszerzonymi. - opowiada Magdalena Walo, szefowa Biura Prasowego 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Podobnie jak w latach ubiegłych KFF VOD wystartowało jeszcze w trakcie stacjonarnej edycji festiwalu. 31 maja na platformie udostępniono aż 90 konkursowych filmów. Online dostępne są nie tylko krótkometrażowe produkcje, ale i pełnometrażowe dokumenty.

Nagrodzone tytuły

Na platformie pokazywane są wybrane filmy konkursowe, nie mogło więc zabraknąć tytułów, które opuściły Kraków z najważniejszymi statuetkami.

Tegoroczny Złoty Róg powędrował do twórców “O karawanie i psach” Askolda Kurova i Anonimowej osoby. Mocny tytuł, który pokazuje sytuację rosyjskich opozycjonistów tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie i w jej trakcie. Od politycznych tematów nie stroni “Rok z życia kraju” Tomasza Wolskiego. Reżyser dokumentu opowiada o Polsce na 12 miesięcy przed wprowadzeniem stanu wojennego. Składający się z archiwalnych nagrań film przyniósł twórcy kolejną festiwalową statuetkę, Srebrny Róg. Do nadrobienia są też krótkometrażowe Złote Lajkoniki. Online można zobaczyć dokument “Zupa z tygrysa” Kacpra Świtalskiego. To piękna opowieść o miłości i spełnianiu amerykańskiego snu w czasach, w których można było o nim tylko pomarzyć. Do obejrzenia jest też krótka fabuła “Commes des Cowboys” Julii Sadowskiej. Opowieść o relacjach międzyludzkich i międzygatunkowych. Na koniec dnia warto zobaczyć animację “Innego końca nie będzie” Piotra Milczarka. O człowieku wobec końca, ze szczyptą nieoczywistego humoru.

Na widzów i widzki KFF VOD czekają też tytuły nagrodzone w międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych. Złoty Smok trafił w tym roku do twórcy pięknej, ale i poruszającej animacji “Wydra”. Akihito Izuhara stworzył minimalistyczne, kontemplacyjne dzieło sztuki. Zupełnym przeciwieństwem zwycięskiej animacji jest kampowa fabuła “Diamentowa piękność” Anny Korom. Wyrazista, pozornie kiczowata opowieść o potrzebie miłości i bliskości podbiła serca jury, które przyznało reżyserce Srebrny Róg. W surową i poetycką podróż do zagrożonych rejonów Amazonii zabiera festiwalową publiczność krótki dokument “Don Benjamin”. Ivan Zahinos otrzymał za film Srebrny Róg. Ostatnia ze statuetek w konkursie też jest do zobaczenia na platformie. “Wspomnienia ciemnej chmury” to futurystyczna animacja autorstwa Seung-hee Jung. Bohaterka filmu traci wszystkie swoje wspomnienia i obrazy z przeszłości, które przechowywała w wirtualnej chmurze. Nie można pominąć pozostałych nagród. Zwłaszcza tej, którą wybrali widzowie i widzki festiwalu. Nagrodzony przez publiczność dokument “Wszystko ma żyć” (reż. Tetiana Dorodnitsyna, Andrii Lytvynenko) można zobaczyć na platformie do 16 czerwca. Podobnie z dokumentem Grzegorza Brzozowskiego, który otrzymał nagrodę im. Macieja Szumowskiego za “Tylko dzień i noc”. Oba tytuły są dostępne z audiodeskrypcją, a drugi również z napisami rozszerzonymi. A to nie jedyne tak dostępne tytuły!

Na KFF VOD znalazły się też uhonorowane przez jury FICC fabularne “Brzęczenie ziemi” (reż. Greta Stocklassa) i wyróżniona przez nich animacja “W ósmym dniu” (reż. Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin, Théo Duhautois). Nagrodzony za najlepsze zdjęcia średniometrażowy dokument “Koka” (reż. Aliaksandr Tsymbaliuk). Do obejrzenia jest również nader aktualna “Pomarańcza z Jaffy”. Polsko-palestyńsko-francuska fabuła Mohammeda Almughanniego otrzymała nagrodę dla najlepszego filmu europejskiego, kandydata Krakowskiego Festiwalu Filmowego do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii krótkometrażowej.

Muzyczne opowieści

Dla miłośników i miłośniczek dokumentów muzycznych znalazł się całkiem spory repertuar. Aż pięć znakomitych opowieści o muzyce i muzykach. “Abebe - Pieśń motyla” (reż. Rosie Jones) to historia przyjaźni dwóch wykonawców pochodzących z kompletnie różnych światów, “Stay Homas. Zespół, który nie powinien istnieć”(reż. Oriol Gispert, Nick Bolger, Ramon Balagué) opowiada o covidowym fenomenie, który przetrwał pandemię, “Don Lewis i The Live Electronic Orchestra” (reż. Ned Augustenborg) oddaje głos Afroamerykańskiemu artyście i wynalazcy, a “Dziwna historia Jacksona C. Franka” (reż. Damiena Aimé Duponta) przypomina światu o istnieniu tajemniczego muzyka folkowego, zaś “Berchidda Live” (reż. Gianfranco Cabiddu Michele Mellara Alessandro Rossi) przenosi widzów i widzki na sardyński festiwal muzyczny.

Unikatowe historie

W ramach KFF VOD publiczność ma okazję zobaczyć tytuły, które są trudno dostępne poza obiegiem festiwalowym. W domowym zaciszu można zobaczyć znakomite polskie i międzynarodowe filmy krótkometrażowe, ale również pełnometrażowe dokumenty.

Nie można przegapić mocnego, kierowanego do widowni 18+ portretu niepokornego artysty. “Baldiga - Wyzwolone serce” (reż. Markus Stein) to queerowa opowieść o Berlinie Zachodnim, sztuce, namiętnościach, wolności i cenie jaką się za nią płaci, kiedy wybucha epidemia AIDS. O seksualności traktuje też dokument “Monogamia” (reż. Ohad Milstein). Tym razem reżyser postanowił skierować kamerę na siebie i swoich bliskich. Seansu nagrodzonego na festiwalu Slamdance “Dziedzictwa” nie da się zapomnieć. Dwójka twórców Matt Moyer i Amy Toensing przez kilka lat towarzyszyła rodzinie z Appalachów, której życie naznaczyły bieda, uzależnienia i opioidy. Dla równowagi ciepły portret rodziny w filmie “Lili” (reż. Sylwia Rosak). Bohaterką jest ośmioletnia dziewczynka, która po rozstaniu rodziców stara się mieć z obojgiem dobre relacje. Fani oraz fanki dokumentalnych porterów mają z czego wybierać. W “Ewangelii według Ciretty” (reż. Caroline von der Tann) można poznać życie ulicznego śpiewaka i wyznawcy lokalnego kultu maryjnego z Neapolu, w “Synu mułły” (reż. Nahid Persson) tytułowego syna wysoko postawionego duchownego z Iranu, który uciekł z rodziną do Francji i stał się antyreżimowym aktywistą, w “Gdzie jest Alicja?” (reż. Isabela Tent) próbować znaleźć odpowiedź na tytułowe pytanie, a w “Życie jest piękne” (reż. Mohamed Jabaly) wraz z palestyńskim reżyserem starać się przetrwać w obcym kraju, kiedy droga do ojczyzny zostaje odcięta. A jak radzić sobie w świecie, w którym życie bez prądu wydaje się być niemożliwe, a jest się uczulonym na elektryczność? “Plan Petera” (reż. Grzegorz Pacek) pokazuje rzeczywistość człowieka, który zmaga się z zespołem nadwrażliwości elektromagnetycznej EHS.

Na platformie znalazły się też portrety znanych artystów. “Ja, Rosiński” (reż. Piotr Kielar), to nie tylko propozycja dla fanów komiksu i wielbicielek Thorgala, a “Bracia Andersson” (reż. Johanna Bernhardson), to historia, którą koniecznie muszą poznać kinofile lubujący się w twórczości szwedzkiego reżysera Roya Anderssona, ale znajdą w nim też coś dla siebie osoby ciekawe skomplikowanych rodzinnych historii. Nie można też zapomnieć o kultowym krakowskim DJ-u, który został bohaterem filmu swojego siostrzeńca. “Jesteś tu?” (reż Xawery Deskur) pokazuje niewidomego Edwarda Gil-Deskura, który wchodzi w ciekawą relację ze sztuczną inteligencją.

Na koniec dwie opowieści wokół Rosji, które znakomicie korespondują ze zwycięskim “O karawanie i o psach”. W “Putin’s Playground” reżyser Konrad Szołajski i jego producentka Małgorzata Prociak ruszają w podróż po Europie Środkowo-Wschodniej, żeby sprawdzić jakie zagrożenia czyhają na nas ze strony putinowskiego reżimu. Z kolei “Obczyzna” (reż. Piotr Wysocki) opowiada o codzienności pochodzących z rosyjskiej Inguszetii mieszkańcach Polski. Każdy z bohaterów dokumentu inaczej radzi sobie nad Wisłą.

