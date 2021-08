Finał projektu Kraków Culture Summer w Parku Jordana. Koncerty w ramach Wianków i Festiwalu Muzyki Filmowej

FLESZ - Wakacje we wrześniu nie będą tanie

W piątek 27 sierpnia na plenerowej scenie w Parku Jordana pojawią się gwiazdy popu i rocka: Beata i Bajm, Bokka, Izzy and the Black Trees, a także duety: Karaś/Rogucki i Smolik/Kev Fox To niespotykany do tej pory finał Wianków w sierpniu.

Wszyscy wiemy co wykonuje Beata i Bajm - to melodyjny pop-rock w klasycznym wydaniu. Bokka specjalizuje się w nowoczesnym electro-popie z wpływami rockowej psychodelii. Izzy and the Black Trees grają garażowego rocka w stylu The White Stripes. Karaś/Rogucki to duet artystów znanych ze składów grup The Dumplings i Coma. Oni również wspominają electrio-pop rodem z lat 80. Z kolei Smolik i Kev Fox stawiają na folkowe ballady o alternatywnym tonie.

Koncerty są darmowe - trzeba jednak pobrać wejściówkę na stronie internetowej https://www.krakowculturesummer.pl/