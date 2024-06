Firma z wielką tradycją partnerem Comarch Cracovii. To światowy potentat

CCM - uznana marka

- Cieszę się, że po czterech latach zabiegów udało się doprowadzić do umowy z Cracovią – mówi Zbigniew Gierak, prezes CCM w Polsce. - Związaliśmy się z profesjonalnym klubem hokejowym. Jesteśmy marką z dużymi tradycjami, niekwestionowanym liderem na rynku światowym. Większość hokeistów gra naszymi kijami. Dziękuję wszystkim ludziom z Cracovii, myślę, że klub skorzysta na tym, bo Cracovia będzie profesjonalnie obsługiwana. Będzie miała dostęp do sprzętu przygotowywanego specjalnie pod zawodników. Czytałem od długofalowej strategii Cracovii. Serce rośnie, jak się to słyszy. Planujemy współpracę długoletnią, a nie tylko na trzy lata.