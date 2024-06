Fotografie, które pobudzają zmysły. 26 czerwca otwarcie dwóch nowych wystaw w Galerii Krakowskich Szkół Artystycznych

W Galerii Krakowskich Szkół Artystycznych, działającej w Galerii Bronowice, 26 czerwca otwarte zostaną dwie nowe wystawy. Tym razem, w uruchomionej w ubiegłym roku przestrzeni, dedykowanej spotkaniom twórców z miłośnikami szeroko rozumianej sztuki, zaprezentowane zostaną premierowe sesje dyplomowe Szkoły Kreatywnej Fotografii. Autorami prac są Maja Rembak i Paweł Górniak.

Maja Rembak zabierze widzów w podróż, przywołującą z odmętów pamięci wspomnienia, zapachy czy dźwięki. „Zapach Jaśminu” to uchwycona w kadrach interpretacja klimatu wybranych utworów muzycznych, która ma pobudzać zmysły. Autor drugiej wystawy – Paweł Górniak - nie mówi o niej wiele. Pole do interpretacji pozostawia odwiedzającym, którym na ten moment musi wystarczyć intrygujący plakat. Co zobaczymy na wystawie „Blanks” oraz czym są tytułowe „puste miejsca”? Rozwiązanie zagadki nastąpi już w najbliższą środę.