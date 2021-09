Franciszek Smuda, trener Wieczystej: To było wielkie wydarzenie. A teraz chcę Wisełkę!

Trener Chrobrego: Błędy, wynikające z jakości przeciwnika

- Wieczysta rozegrała dobry mecz - przyznał Ivan Djurdjević, szkoleniowiec zespołu z Głogowa. I podkreślił: - My jako pierwszoligowy zespół nie możemy pozwolić, żeby taki zespół stworzył aż tyle okazji przez nasze błędy, wynikające z jakości przeciwnika. Mieliśmy prowadzenie 1:0, ale nie utrzymaliśmy go i mecz przegrywamy.

Djurdjević, który jako piłkarz grał w prowadzonym przez Smudę Lechu Poznań, zaznaczył, że skład wystawił "eksperymentalny". Że niektórym zawodnikom występującym zwykle w jedenastce dał odpocząć.

- Ja myślę, że dla Wieczystej to było wielkie wydarzenie - to już słowa Franciszka Smudy. - I nawet gdyby była to druga drużyna Chrobrego, to byśmy się z tego cieszyli. Ale nikt nie powie, że to była druga drużyna. Liczy się zwycięstwo nad pierwszoligowcem.