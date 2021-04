Franciszkanin z Biecza przyznał się, że wysyłał ministrantowi pornograficzne zdjęcia. Usłyszał zarzuty prokuratorskie

Kraków. Zarzuty dla pięciu aktywistów klimatycznych za usiłowanie zniszczenia Wawelu

Krakowska prokuratura postawiła zarzuty pięciorgu aktywistom klimatycznym, którzy według ustaleń śledczych przygotowywali się do pomazania spayem murów Wawelu. Wandalom za usiłowanie zniszczenia najsławniejszego krakowskiego zabytku grozi do 8 lat pozbawienia wolności. W mieszkaniu jednego z nich znaleziono amunicję do broni palnej, na którą nie miał zezwolenia.