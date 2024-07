"Frida: La Viva Vida" - film o Fridzie Kahlo otwiera 7 lipca wakacyjną edycję cyklu Sztuka Na Ekranie w Kinie Pod Baranami

Sztuka Na Ekranie to filmowe spotkania z arcydziełami światowego malarstwa i rzeźby. Wyjątkowe filmy dokumentalne poświęcone rozmaitym zagadnieniom z obszaru historii sztuki można oglądać w Kinie Pod Baranami aż do 1 września. Wakacyjną odsłonę cyklu rozpocznie "Frida: Viva La Vida" - włoski dokument, który ukazuje różne oblicza meksykańskiej malarki. To opowieść o bólu, sile, cierpieniu i wielkiej miłości. Film można zobaczyć w Kinie Pod Baranami w niedzielę, 7 lipca, o godzinie 13.

Z biegiem lat Frida Kahlo stała się ikoną, a jej sztuka wywarła wpływ na artystów z różnych dziedzin. Wizerunek Kahlo stał się kultowy. Artystka stawiała czoło życiu naznaczonemu cierpieniem z determinacją i zachłannością, jednak to tylko jeden z elementów składających się na jej fenomen. Film dokumentalny "Frida: Viva La Vida" ukazuje różne oblicza meksykańskiej malarki, której twórczość nie przestaje fascynować do dziś.