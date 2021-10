"Furioza" to nowy polski film o pseudokibicach. Premiera już 22 października w krakowskich kinach

Polskie kino nie po raz pierwszy próbuje sportretować środowisko pseudokibiców. Oglądaliśmy już film „Skrzydlate świnie”, a teraz przyszedł czas na „Furiozę”. Tytuł produkcji został zaczerpnięty od nazwy klubu sportowego, do którego należą główni bohaterowie. Toczą oni nieustanne wojny z drugim klubem, starając się zachować przy tym kodeks honorowy. W pewnym momencie pseudokibicami zaczynają się interesować gangsterzy. Co wtedy okaże się ważniejsze: zasady czy forsa?

Wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu Dawida, dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. "Dzika" – kiedyś miłość jego życia, teraz doświadczona policjantka, składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i wtyczką, albo jego brat trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela "Goldena". Wkrótce odkryje też, że świat, od którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą.