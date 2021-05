Garbarnia Kraków. Zwycięstwo "Brązowych" w Stalowej Woli ze Stalą Rzeszów. Rozstrzygnął rzut karny Grzegorza Marszalika

Dla Stali był to ostatni z sześciu meczów rozgrywanych w Stalowej Woli z powodu modernizacji jej obiektu w Rzeszowie. Ich bilans to zwycięstwo, dwa remisy i trzy porażki. "Brązowi" odnieśli trzynaste zwycięstwo w tym sezonie (szóste na wyjeździe) i zrównali się punktami ze Stalą, która przed tym meczem zajmowała siódme miejsce w tabeli (szóste, piąte, czwarte i trzecie lokaty są premiowane grą w barażach o awans do ligi).

W pierwszej połowie żadna z drużyna nie potrafiła skutecznie zakończyć swoich akcji golem. Obie wypracowały sobie kilka okazji, ale brakowało im precyzji w oddawaniu strzałów, udanie interweniowali też bramkarze.

Dwukrotnie na bramkę garbarzy strzelił Damian Rutkowki - w 6 min z bliska i w 37 min głową. Doriana Frątczaka usiłował pokonać także najlepszy snajper Stali (11 bramek) Wojciech Reiman, ale tuż przed zakończeniem pierwszej połowy spotkania uderzył piłkę zza pola karnego obok bramki.