Gazeta Krakowska znalazła się w pierwszej trójce najbardziej opiniotwórczych mediów regionalnych ostatniego dziesięciolecia

Jak podają Wirtualne Media tytuł najbardziej opiniotwórczego medium ostatnich dziesięciu lat otrzymał Onet – medium internetowe. W poprzednim zestawieniu podsumowującym dekadę w TOP 15 nie znalazł się żaden portal internetowy.

- To pokazuje, jak wiele zmieniło się w ostatnich latach na polskim rynku medialnym. Jednocześnie warto zauważyć, że jeśli spojrzymy na udział poszczególnych typów mediów, które znalazły się w czołówce, to prym wiedzie prasa. Choć od lat eksperci wieszczą upadek mediów drukowanych, to tytuły prasowe niezmiennie cieszą się dużym zaufaniem nie tylko czytelników, ale także innych mediów – mówi dla Wirtualnych Mediów Monika Ezman, członkini zarządu, dyrektorka centrum zarządzania jakością i działu analiz w IMM, która od samego początku czuwa nad metodologią badania.