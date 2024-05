Gdyby krakowskie Błonia potrafiły mówić… Zobacz, co się działo w centrum miasta 100 lat temu

Kraków, jako jedyne miasto w Polsce, ma tak rozległy plac w centrum. A wszystko za sprawą pewnego zamożnego szlachcica - Jaksa z Miechowa. Podarował on w 1163 roku ten właśnie kawałek ziemi krakowskim siostrom Norbertankom na pastwisko. W 1366 Norbertanki zamieniły ten kawałek ziemi na kamienicę przy ulicy Floriańskiej. Pech chciał, że kamienica spłonęła, a siostry upomniały się o łąkę między Zwierzyńcem a Łobzowem. Magistrat powiedział jednak „nie”. Spór o ten kawałek ziemi trwał latami. Starała się go nawet rozwiązać królowa Jadwiga nadając zakonnicom prawo do wypasania 150 krów, a mieszkańcom wsi Zwierzyniec – 353 zwierząt.