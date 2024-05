Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu, a miejscami również gradu. Obowiązuje ono od dziś, od godz. 12.00, do jutra, do godz. 2.00 - dla Krakowa i całej Małopolski.

Burze i silny wiatr w Krakowie

Wedle prognoz nad naszym miastem mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 40 mm, a lokalnie nawet do 55 m. Prędkość wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwe opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 90 proc. Burze mogą powodować: zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych,

zagrożenie pożarowe,

uszkodzenia drzewostanu,

utrudnienia komunikacyjne,

lokalne zalania, a tym samym stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

Prognoza pogody na nadchodzące dni dla województwa małopolskiego

22.05.2024 07:30 - 07:30 23.05.2024 (Środa/Czwartek)

W dzień zachmurzenie początkowo umiarkowane, później wzrost zachmurzenia do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Suma opadów miejscami do 55 mm. Temperatura maksymalna od 22°C na południowym zachodzie województwa do 26°C na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich od 19°C do 23°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C, na szczytach Tatr około 9°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, jedynie na południu województwa większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, okresami także burze. Suma opadów miejscami do 25 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich około 11°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 10°C, na szczytach Tatr około 5°C. Wiatr słaby, początkowo zmienny, później z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

23.05.2024 07:30 - 07:30 24.05.2024 (Czwartek/Piątek)

W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i burze, na wschodzie województwa także z gradem. Suma opadów miejscami do 35 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 14°C, na szczytach Tatr około 8°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie początkowo duże, później większe przejaśnienia. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu a w drugiej połowie nocy w obniżeniach terenu mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich około 10°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 11°C, na szczytach Tatr około 6°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach wiatr początkowo słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich, później umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, południowo-wschodni.

