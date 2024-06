Gdzie na lody w Krakowie? TOP 10 najlepszych lodziarni wg Googla - aktualny ranking na czerwiec 2024. Te lody polecają klienci i internauci!

Gdzie na lody w Krakowie? Od kilku lat w Krakowie obserwujemy prawdziwy wysyp lodziarni. Miejsca, które sprzedają lody można spotkać niemal na każdym kroku. Kolorowe szyldy zachęcają i kuszą wyjątkowymi smakami. Jak z setek przeróżnych lodziarni wybrać te najlepsze? Nie jest to łatwe zadanie. Pewnie każdy z nas borykał się z dylematem: gdzie na lody, jaki wybrać smak i ile zjeść gałek. W takich chwilach z pomocą przychodzą rankingi opinii, które pomogą dokonać właściwego wyboru. Prezentujemy TOP 10 lodziarni w Krakowie wg opinii użytkowników Google na czerwiec 2024 roku. Zdaniem internatów w tych miejscach zjemy najsmaczniejsze lody!

Najlepsze lody, czyli jakie?

Gałki, kuleczki, świderki, sorbety czy lody włoskie – rodzajów lodów oraz ich smaków jest bardzo dużo. Oczywiście – najlepsze lody to takie, które po prostu są najsmaczniejsze. Wydaje się to dość oczywiste, ale wybierając lody powinniśmy pamiętać nie tylko o smaku, ale także o kwestiach zdrowotnych. Najlepsze lody to także takie, które są produkowane z naturalnych składników i zawierają jak najmniej sztucznych dodatków. Pamiętajmy, że każdy sprzedawca ma obowiązek pokazać przed zakupem lodów ich skład!