Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 23.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w małopolskim 23.11? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w małopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (23.11 13:15) nie ma prądu w małopolskim? Kraków Kraków ulica Jeleniowa, Leśna 11 do 23, 14 do 20

23.11 od godz. 8:00 do 15:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, ulica Węgierska budynki numer 152, 156, 158, 158A, 158B, 164, 166, 185, 187, 187A, 193 wraz z sąsiednimi.

23.11 od godz. 7:00 do 14:00 w Nowym Sączu, ulica Wieniawy-Długoszowskiego, budynki numer 37n, 37o, 37oA, 37s, 37t, 37u, 39m, 39s, 51g, 53F, 53G, 55G, 55H, 55I, 55E i okoliczne.

23.11 od godz. 8:00 do 14:00 w Nowym Sączu, ulica Węgierska, budynki numer 1A, 161, 163, 179 wraz z sąsiednimi.

23.11 od godz. 13:00 do 14:00 powiat bocheński MIEJSCOWOŚCI Żerosławice wieś kierunek Kępanów, kierunek Kawec

23.11 od godz. 8:00 do 15:00

Lipnica Dolna dz. 1312

23.11 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Lipnica Dolna kierunek Tymowa

23.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat krakowski Grzegorzowice Władysław, Wysocice od 102 do 99

23.11 od godz. 7:30 do 14:00 Tenczynek ulica Zielona, Długa, Głowackiego, Mikołajczyka, Kolorowa, Witosa, 3 Maja, Dąbrowskiego, Wybickiego, Witosa

23.11 od godz. 8:00 do 14:00 Aleksandrowice 3, 5, 5A, 7A, 9, 40, 56, 59, 64, 77, 77A, 84, 85, 88, 92, 94, 99, 105, 131, 143,

23.11 od godz. 8:00 do 14:00 Sanka od strony Frywałdu

23.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat limanowski w miejscowości Stare Rybie, osiedla: Zagórze, Dział

23.11 od godz. 10:00 do 17:00 powiat myślenicki Jawornik działka 314/1 w pobliżu numeru 615 i 374

23.11 od godz. 8:00 do 14:00

Krzywaczka kierunek Bęczarka

23.11 od godz. 9:00 do 16:00 powiat nowosądecki w Starym Sączu, ulica Węgierska, od okolic skrzyżowania z ulicą Witosa, w stronę Starego Sącza, do okolic drukarni IN DRUK.

23.11 od godz. 7:30 do 14:30 powiat nowotarski w miejscowości Knurów, okolice szkoły przy drodze do Ochotnicy Górnej.

23.11 od godz. 8:30 do 16:00 w miejscowości Lipnica Wielka, budynki od numeru 814 do numeru 854, okolice szkoły i skrzyżowania na Kiczory.

23.11 od godz. 8:30 do 15:00 powiat oświęcimski Podolsze ulica Zielona od numeru 9 i 14 do końca ulicy do numeru 34.

23.11 od godz. 8:00 do 16:00 Brzeszcze ulica Narutowicza blok 32, 35. 23.11 od godz. 8:00 do 14:00 Kęty ulica Jana Kantego, Mickiewicza, Czajecka, Nowa Wieś Oświęcimska, Sobieskiego, Żeromskiego

23.11 od godz. 12:30 do 13:30

powiat proszowicki Woronin kierunek Łyszkowice

23.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat suski w części Bystrej, Rola: Jaskółkowa Dolna i okolice

23.11 od godz. 9:00 do 15:30 powiat tatrzański w miejscowości Bukowina Tatrzańska, ulica Wierch Spiski, budynki od numeru 44 do 72.

23.11 od godz. 8:00 do 18:00 powiat wadowicki Sułkowice ulica Racławicka, Wiśniowa, Zbożowa, Sikory.

23.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wielicki Węgrzyce Wielkie ul. Szkolna, Przyszkolna, Techniczna

23.11 od godz. 8:00 do 14:00 Planowane wyłączenia prądu w małopolskim Kraków Kraków ulica Władysława Pytlasińskiego 26A

24.11 od godz. 8:00 do 12:00 Pleszowska 9

25.11 od godz. 9:00 do 15:00

Skład budowlany ulica Jordanowska Łokietka, ulica Łokietka 115, Pękowicka 28,30,30A, plac budowy, ulica Jordanowska 4A

26.11 od godz. 8:00 do 15:00

Pylna 21 BC, 21 plac budowy

26.11 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków ulica Ostrów, Branicka

26.11 od godz. 9:00 do 16:00 Kraków ulica Petrażyckiego 7 do 9j, Ważewskiego 63 i 65.

27.11 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Podbiałowa, Sawy -Calińskiego, Ostafina

29.11 od godz. 8:00 do 10:30 Nowy Sącz w Nowym Sączu, ulica Długosza, numery parzyste od 36 do 66 oraz numery nieparzyste od 43I do 63, ulica Śniadeckich, numer 8, 10A, 12, 13, 15, ulica Matejki numer 69, 77, 79 oraz ulica Żeromskiego, budynek numer 1, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

23.11 od godz. 14:00 do 16:00 w Nowym Sączu, ulica Magazynowa, budynki numer 1a, 1b, 1e, 3, 5, 6, 7, okolice siedziby Nadzoru Budowlanego, Hurtowni Papierowej MIKRO i skrzyżowania ulicy Magazynowej z ulicą Wiśniowieckiego. Krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

25.11 od godz. 9:00 do 10:00

w Nowym Sączu, ulica Magazynowa, budynki numer 1a, 1b, 1e, 3, 5, 6, 7, okolice siedziby Nadzoru Budowlanego, Hurtowni Papierowej MIKRO i skrzyżowania ulicy Magazynowej z ulicą Wiśniowieckiego. Krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

25.11 od godz. 12:00 do 14:00 w Nowym Sączu, ulica Węgierska, od Biedronki w stronę Starego Sącza do skrzyżowania z ulicą Dąbrówki wraz z odgałęzieniami oraz ulica Tłoki, budynki numer 74, 85 i okoliczne.

29.11 od godz. 8:00 do 12:00 Tarnów Tarnów ul.: Mehoffera

24.11 od godz. 9:00 do 15:00

powiat bocheński MIEJSCOWOŚCI Wolica wieś, kierunek Wymysłów, kierunek Remiza, Łapanów od Wolicy

24.11 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Bochnia ulica: Myśliwska dz. 6993/3 i dz. 6993/4

24.11 od godz. 8:00 do 11:00 MIEJSCOWOŚCI WOLICA wieś - Polska telefonia Cyfrowa

24.11 od godz. 8:00 do 9:30

MIEJSCOWOŚCI WOLICA wieś - Polska telefonia Cyfrowa

24.11 od godz. 13:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Wola Nieszkowska wieś, strona Zachodnia.

25.11 od godz. 8:00 do 9:30 MIEJSCOWOŚCI Wola Nieszkowska wieś, Zawada od Woli Nieszkowskiej

25.11 od godz. 8:00 do 15:00 Nieszkowice Małe w kierunku Sklepu

25.11 od godz. 8:00 do 13:00 MIEJSCOWOŚCI Wola Nieszkowska wieś, strona Zachodnia.

25.11 od godz. 13:00 do 15:00 Zbydniów w kierunku Sklepu

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat brzeski Wokowice - od strony Biadolin.

25.11 od godz. 8:00 do 12:00 Wokowice - od strony Brzeska, w kierunku wsi.

25.11 od godz. 10:30 do 14:00 powiat chrzanowski Gmina Wolbrom: m. Lgota Wolbromska, Kaliś

24.11 od godz. 7:00 do 13:00 Libiąż ulice Jaskółcza, Słowicza, Pawia, Krucza, Skowrończa, Łabędzia, Oświęcimska

24.11 od godz. 8:00 do 11:00

Stacje WO odbiorców:

Gromiec Przepompownia Kossaka,

Gromiec Przepompownia

24.11 od godz. 8:00 do 16:00 Olkusz firma Basso, stacja PSS-2

25.11 od godz. 9:00 do 12:00 powiat dąbrowski Nowe Żukowice - zachodnia część miejscowości.

26.11 od godz. 8:00 do 11:00 powiat gorlicki w miejscowości Szalowa, budynek numer 558 zasilany ze złącza kablowego numer 3135.

25.11 od godz. 7:00 do 12:00

w miejscowości Zagórzany, osiedle Garbacz, budynki numer 550, 551, 566, 568, 575 i okoliczne.

26.11 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Moszczenica, ul. Wiatrówki wraz z przyległymi

29.11 od godz. 8:00 do 11:00 powiat krakowski Grzegorzowice Wielkie Doły, Laski Dworskie, Grzegorzowice Władysław

24.11 od godz. 7:30 do 14:00 Wrząsowice ulica Wąwozowa 2 do 6, Kwiatowa 9 do 59 i 16 do 126, Bilówka 2 do 26 i 1 do 7.

24.11 od godz. 8:00 do 15:00

Liszki Księdza Baścika, Za kościołem

24.11 od godz. 8:00 do 15:00 Zielonki ulica Skowronkowa 4, Rzyczyska od 27 do 35 i 38, Nadrzeczna, Widokowa od 2 do 24 i od 1 do 35, Babilon 2, Złota

24.11 od godz. 8:00 do 12:00 Radwanowice od strony Rudawy

24.11 od godz. 8:00 do 14:00 Cianowice ulica Krakowska 235, 307, Niebyła od 3 do 35; Brzozówka ulica Krakowska od 96 do 132a i 105, 105a, Spacerowa 1, 3, 5, 7; Świńczów 53, 38, 36, 60, 62

25.11 od godz. 7:30 do 14:00 Tenczynek ulica ZAMKOWA, KAŁUŻY, ŁĘGOWA, SPORTOWA, TĘCZOWA, MĄDRZYKA, OLCHOWA, KRĘTA, LIPOWA, KAMIENNA, POLNA

25.11 od godz. 8:00 do 14:00 Przeginia Duchowna Kajasówka

25.11 od godz. 8:00 do 15:00 Wola Filipowska ulica Długa, Osiedlowa, Krótka I, Spacerowa, Przy Krzyżu, Krzeszowicka 50 do 62

25.11 od godz. 8:00 do 14:00

Lesieniec kierunek las

25.11 od godz. 8:00 do 11:00 Baranówka ulica Krakowska od Królowej Jadwigi do Pod Lasem, Słoneczna, Prosta, Baranówka

25.11 od godz. 8:00 do 11:00

Wola Radziszowska ulica Adama Mickiewicza od 49 do 145, Różana od 2 do 28, Widokowa od 2 do 72, Łąkowa, Brzeg.

25.11 od godz. 9:00 do 12:00 Kozierów ulica Pod Sosną i Żerkowice ulica Pod Sosną

25.11 od godz. 11:00 do 14:00 Wysiołek Luborzycki ulica Wysiołek Luborzycki od Szkoły do Ogródków Działkowych

25.11 od godz. 11:00 do 14:00 Tenczynek ulica ZAMKOWA, KAŁUŻY, ŁĘGOWA, SPORTOWA, TĘCZOWA, MĄDRZYKA, OLCHOWA, KRĘTA, LIPOWA, KAMIENNA, POLNA

26.11 od godz. 8:00 do 14:00 Cholerzyn Błonie przy skrzyżowaniu, od skrzyżowania w stronę Liszek, Zagórze od skrzyżowania w stronę Mnikowa do budynków 70 i 170

26.11 od godz. 8:00 do 17:00

Rawałowice ulica Rawałowice od Cmentarza do Remizy OS

26.11 od godz. 8:00 do 11:00 Pietrzejowice ulica Pietrzejowice wzdłuż drogi 776 od nr 142 do 113 oraz w kierunku Karniowa

26.11 od godz. 11:00 do 14:00 Wola Filipowska ulica Chrzanowska, Dworcowa, Nauczycielska, Klonowa, Słoneczna, Leszczynowa, Spokojna, Górska, Boczna, Filipowiecka

29.11 od godz. 8:00 do 14:00 Rudawa Od strony Niegoszowic, Niegoszowice, Brzezinka

29.11 od godz. 8:00 do 16:00 Przeginia ulica Krakowska 42j

29.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat limanowski w miejscowości Kamienica, przysiółek Chlipałówka i Pod Turnię.

24.11 od godz. 8:00 do 15:00 cześć miejscowości Mordarka, centrum, pod Sarczynem, od okolic Kościoła Miłosierdzia Bożego w stronę lasu i przysiółka Łazy.

24.11 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Podobin, przysiółki Dyrki, Spyrki, Draby i Grabie.

24.11 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Laskowa- Centrum, okolice Składu Materiałów Abra Zelek

25.11 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Laskowa, osiedle Jabłoniec

26.11 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Zalesie, osiedle Wyrębiska Szczawskie i okolice.

26.11 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Siekierczyna, osiedle Potoki oraz osiedle Lisia Góra.

27.11 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Przyszowa, osiedle Zalas i Cabałówka.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat miechowski Rokitno Szlacheckie ul. Nowe Zycie 4 - Ujęcie Wody.

24.11 od godz. 7:00 do 14:00 Rokitno Szlacheckie ul. Szkolna od 18 do 42,44

24.11 od godz. 7:00 do 14:00 powiat myślenicki Myślenice ulica Zdrojowa Pensjonat „KRAK”

24.11 od godz. 7:00 do 16:00 Sieraków od strażnicy na Nowej Wsi w krierunku Sierakowa

24.11 od godz. 8:00 do 11:00

Głogoczów II Wiadukt kierunek Myślenice

24.11 od godz. 9:00 do 17:00 Głogoczów działki 1925/2, 782/9, 782/10 w okolicy numeru Głogoczów 941

25.11 od godz. 8:00 do 13:00 Dobczyce ulica Ogrodowa

25.11 od godz. 10:00 do 13:00 Zawada budynki na działkach 598/5, 598/6, 598/7 w okolicy Zawady 97

26.11 od godz. 8:00 do 13:00 Krzczonów II kierunek Pcim, osiedle Morgi

26.11 od godz. 8:00 do 14:00 Bęczarka działka 520 w pobliżu numeru Bęczarka 221

29.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat nowosądecki w Starym Sączu, część ulicy Wielki Wygon, okolice Stawów Starosądeckich, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.11 od godz. 17:30 do 18:30 w części miejscowości Mochnaczka Niżna, od strony Mochnaczki Wyżnej

24.11 od godz. 8:00 do 15:00

część miejscowości Paszyn i Mszalnica, przysiółki Wolniki, Chochole, Styrek Niżni i okolice.

24.11 od godz. 8:00 do 9:30

część miejscowości Gaboń, osiedla: Opalana, Grabie, Przychód, Ćwierci Wyżne, Ćwierci Niżne, Wola,

24.11 od godz. 8:30 do 11:30 w miejscowości Piwniczna Zdrój, górna część Suchej Doliny w stronę granicy ze Słowacją.

24.11 od godz. 8:30 do 14:00 część miejscowości Gaboń, osiedla: Przy Gaboniu, W Polu, Jaworki Jachlówka, Przychód, okolice Kościoła, Szkoły, Cegielni

24.11 od godz. 11:00 do 14:00 część miejscowości Jamnica, budynki za torami w stronę Kunowa, okolice stacji PKP.

25.11 od godz. 8:00 do 12:00 w Muszynie, część ulicy Polnej od strony Jastrzębika do mostu i sklepu spożywczego "SAŁO", okolice Pensjonatów Jaworzyna, Leśna Przystań, Willa Stara Chałpa.

25.11 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Łyczana, budynki w kierunku Janczowej, do góry w kierunku Trzycierza.

25.11 od godz. 9:00 do 14:00 w Andrzejówce, złącze kablowe numer 13229, na działce nr 350/15,

25.11 od godz. 10:00 do 14:00 w części miejscowości Krużlowa Niżna - Gromnik - budynki w kierunku Stacji Paliw

26.11 od godz. 8:00 do 11:00 w Barcicach, budynki zasilane za złącz kablowych numery: 948 oraz 566.

26.11 od godz. 8:30 do 13:00 w Krynicy Zdroju, ulica Słotwińska, budynki numer 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90 zasilane ze złączy kablowych numer 1108, 1493, 2054, 2063, 2477.

26.11 od godz. 9:00 do 14:00 w Krynicy Zdroju, część ulicy Zamkowej, od tunelu pod nartostradą HENRYK-SKI w stronę ulicy Zielonej.

26.11 od godz. 9:00 do 13:00

część miejscowości Gaboń, przysiółek Zawodzie, Grabie i okolice Szkoły Podstawowej.

26.11 od godz. 11:00 do 14:00

część miejscowości Niskowa, przysiółki Łańce, Habelówka, Łazie i Srebrne.

29.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat nowotarski na granicy miejscowości: Krościenko nad Dunajcem, Grywałd, ulice: Kąty, Niwki wraz z przyległymi

24.11 od godz. 8:00 do 10:00 na granicy miejscowości: Krościenko nad Dunajcem, Grywałd, ulica Niwki wraz z przyległymi

24.11 od godz. 8:00 do 14:00 w Nowym Targu, ulica Nowe od numeru 31 do 40.

24.11 od godz. 8:00 do 12:00 w części miejscowości Spytkowice, okolice Cmentarza

24.11 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowości Łapsze Niżne, ul. Leśna, od strony miejscowości Łapsze Wyżne, osiedle Łazy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

24.11 od godz. 8:30 do 9:00

część miejscowości Zaryte, wzdłuż Drogi Krajowej numer 28, od Żółtego Szlaku Pieszego, w stronę Miedzianego do okolic mostu.

24.11 od godz. 8:30 do 15:00 w części miejscowości Jabłonka, budynki na ulicy Księdza Machaja, oraz sąsiadujące ulice od Spiskiej po Biszczaków.

24.11 od godz. 9:00 do 12:30 w miejscowości Łapsze Niżne, ul. Leśna- środkowa część, osiedle Zawoda

24.11 od godz. 9:00 do 14:00 w Nowym Targu, ulice: Kazimierza Wielkiego, budynki numery nieparzyste od nr 5 do 9, oraz Ogrodowa budynki numery nieparzyste od nr 25 do 45 oraz nr 48A .

24.11 od godz. 11:00 do 17:00 w części Lipnicy Małej, budynki od Szkoły Podstawowej numer 1, po budynek numer 156.

24.11 od godz. 11:30 do 15:00 w miejscowości Łapsze Niżne, ul. Leśna, od strony miejscowości Łapsze Wyżne, osiedle Łazy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

24.11 od godz. 14:00 do 15:30

na granicy miejscowości: Krościenko nad Dunajcem, Grywałd, ulica Niwki wraz z przyległymi

25.11 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Łapsze Niżne, ul. Leśna- środkowa część, osiedle Zawoda- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

25.11 od godz. 8:30 do 9:00 w miejscowości Bańska Wyżna, ulica Szlak Papieski, budynki od numery 80 do 293.

25.11 od godz. 8:30 do 13:00 w części miejscowości Ratułów, numery: od 91 do 99,

25.11 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Łapsze Niżne, ul. Leśna, od strony miejscowości Łapsze Wyżne, osiedle Łazy

25.11 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Łapsze Niżne, ul. Leśna- środkowa część, osiedle Zawoda- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

25.11 od godz. 14:00 do 15:30 w miejscowości Raba Wyżna, budynki numer 16, 17 i sąsiednie, okolice Majątku.

26.11 od godz. 8:00 do 10:00

w miejscowościach: Bańska Niżna, ul. Na Brzegu, od numeru 1 do 32 oraz Szaflary, ul. Zakopiańska, od numeru 76 do końca

29.11 od godz. 9:00 do 13:00 powiat olkuski Bolesław Krze ul.Główna od nr 208 i 137 w kierunku skrzyżowania z Drogą Krajową

29.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat oświęcimski Brzeszcze ulica Legionów, Mieszka I

24.11 od godz. 9:00 do 12:00 Graboszyce ulica Wadowicka 141, Szlachecka 1, Szlachecka - domki Campingowe, Pańska 4.

25.11 od godz. 8:00 do 15:00 Witkowice ulica Beskidzka, Lipowa.

26.11 od godz. 9:00 do 15:00 Osiek ulica Zielona.

29.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat proszowicki Kowala II kierunek Proszowice

25.11 od godz. 8:00 do 15:00

Kowala II kierunek Proszowice

26.11 od godz. 8:00 do 15:00

Wierzbica Józefina

26.11 od godz. 8:00 do 11:00 Hebdów obw.1 - kier. Śmiłowice

obw.2 - kier. mleczarnia, Gruszów 29.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat suski w miejscowości Łętownia, rola Maków Niżny.

24.11 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowości Jordanów, ul. Różana oraz część Rynku wraz z przyległymi

25.11 od godz. 7:00 do 8:30 w miejscowości Jordanów, osiedle Hajdówka wraz z przyległymi

25.11 od godz. 7:00 do 16:30 w miejscowości Jordanów, ul. Różana oraz część Rynku wraz z przyległymi

25.11 od godz. 15:00 do 16:30 powiat tarnowski Turza przysiółek Młynek

24.11 od godz. 8:00 do 14:30 WIERZCHOSŁAWICE

26.11 od godz. 8:00 do 10:00 Skrzyszów: od nr 118 do nr 230

27.11 od godz. 8:00 do 11:00

Sanoka - Żwirownia TRAK5019.

29.11 od godz. 7:30 do 14:30 powiat tatrzański w Zakopanym, ulica Małaszyńskiego budynki od numeru 10 do 10c, ulica Piłsudskiego budynki od numeru 27 do 31.

24.11 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Biały Dunajec, ulica Jana Pawła II, budynki od numeru 168 do 201.

24.11 od godz. 9:00 do 14:00 w części miejscowości Kościelisko, ulice: Pitoniówka, Wojdyłówka, Rysulówka, Kierpcówka, Salamandra, Śmiechówka, Mocarni, Staszelówka, Gronik, Mocarni Boczna, Królewska, Budzówka,

25.11 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Gliczarów Górny, ul. Widokowa wraz z przyległymi

26.11 od godz. 8:30 do 13:30 w miejscowości Białka Tatrzańska, ulica Środkowa budynek numer 291 zasilany ze złącza kablowego 1911.

26.11 od godz. 9:00 do 15:30

w Zakopanym, ulica Stachonie, budynki od numeru 15 do 44.

26.11 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Zakopane, ul. Galicówka wraz z przyległymi

29.11 od godz. 11:00 do 15:00 powiat wadowicki Szpital w Wadowicach - budynek C i D

23.11 od godz. 14:30 do 15:00 Wadowice -Przychodnia przy Szpitalu, Klasztor Karmelitów Bosych, ulica Słowackiego numery 34, 42, 38, 30, 40, 26; Karmelicka 3, Plac Kościuszki numery 5, 4, 3, 2, 1, 23, 22, kioski spożywcze, Ruch, budka parkingowa.

23.11 od godz. 14:30 do 15:00 Roczyny ulica Podgórska , Leśna , Topolowa , Polana.

25.11 od godz. 8:00 do 15:00 Nidek ulica Jana Pawła II, Sosnowa, Lipowa.

26.11 od godz. 8:00 do 15:00 Targanice ulica Nowa Wieś, osiedle Świerkowe.

26.11 od godz. 8:00 do 14:30 Kalwaria Zebrzydowska ulica Bernardyńska, Klasztorna, Kościuszki, Błażkówka od Kościuszki do okolic numeru 17C i 17E, Lanckorońska. Bugaj numery 2, 4, 130, 3, 120, 18, 11, 6, 9,

26.11 od godz. 8:30 do 9:30

Kalwaria Zebrzydowska ulica Bernardyńska, Klasztorna, Kościuszki, Błażkówka od Kościuszki do okolic numeru 17C i 17E, Lanckorońska. Bugaj numery 2, 4, 130, 3, 120, 18, 11, 6, 9,

26.11 od godz. 13:00 do 14:30 Klecza Dolna numery od numeru 212 do 223, Kaplica.

Klecza Górna od numeru 88 do 96H, 97, 97A, 114, 115, 130, 135.

29.11 od godz. 8:30 do 11:30 Nidek ulica Biała Droga ,Wieprz ulica Biała Droga, Andrychów ulica Biała Droga , Wieprz ulica Beskidzka, Przykaza, Akacjowa.

29.11 od godz. 9:00 do 11:00

Leśnica numery 60, 80, 163, 72, 76, 69, 67, 82, 70, 84, 62, 59, 57, 85, 54, 50, 43, 37, 87, 39, 32, 41, 89, 34, 22, 35, 28, 65, 26, 27, 88. Stronie numery 166, 234, 159, 300, 174, 228, 170, 176

29.11 od godz. 10:00 do 13:00

powiat wielicki Wieliczka ulica Kopernika, Ogrodowa

24.11 od godz. 7:00 do 16:00 Podolany okolice tartaku, młyna

24.11 od godz. 8:00 do 14:00 Koźmice Wielkie w kierunku przysiółka Bugaj, w kierunku przysiółka Podgorzków, Raciborsko 171 i 88

24.11 od godz. 9:00 do 16:00 Wieliczka ul Sadowa, ul Bajeczna

25.11 od godz. 8:00 do 17:00 Wieliczka ul. Krzyszkowicka, ul. Zacisze, ul. Różana

25.11 od godz. 8:00 do 14:00 Słomiróg od sklepu w kierunku domu kultury

26.11 od godz. 7:30 do 16:00 Kunice 118

26.11 od godz. 10:00 do 13:00 Gdów ul. Grzybowska

29.11 od godz. 8:00 do 14:00

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

KSW przechodzi do Viaplay! Konferencja prasowa