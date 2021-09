Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 29.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (29.09 14:15) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ulica Pachońskiego 16

29.09 od godz. 8:00 do 16:00

Imbramowice

29.09 od godz. 13:10 do 15:15

powiat bocheński

MIEJSCOWOŚCI Siedlec wieś, dawna baza SKR, budynki wokół bazy, pompownia, kierunek Marzec, stara szkoła, Siedlec Górny.

29.09 od godz. 8:00 do 15:00

MIEJSCOWOŚCI Siedlec nowe osiedle

29.09 od godz. 13:30 do 15:00

powiat brzeski

MIEJSCOWOŚCI ŻERKÓW PRZYSIÓŁEK RĘDZINA

29.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat chrzanowski

Michałówka od nr 1 do nr 18 i od nr 102 do nr 117 i Michałówka Kolonia całość

29.09 od godz. 8:00 do 17:00

powiat krakowski

Skawina ulica Wojska Polskiego 28 do 32.

29.09 od godz. 8:00 do 15:00