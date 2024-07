Gdzie nie jechać na wakacje? Strach się bać! Oto najniebezpieczniejsze miasta w Europie. Jak wypadł Kraków? Matylda Skowronek

Podróżowanie to zdecydowanie jedna z najprzyjemniejszych aspektów wakacji. Zarówno w Polsce, jak i w Europie znajduje się wiele wartych odwiedzenia miejsc. Nie wszystkie jednak są bezpieczne i okazuje się, że podróże do niektórych miast nie należą do najbezpieczniejszych. Zobacz, gdzie lepiej NIE jechać w te wakacje, aby komfortowo spędzić urlop! Sprawdź również gdzie w zestawieniu plasuje się nasz rodzimy Kraków.