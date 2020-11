Gęsina na świętego Marcina. Dlaczego gęś jest najlepsza właśnie w listopadzie? Dania z gęsią [PRZEPISY]

Świętomarcińska tradycja pieczenia gęsiny powoli odżywa i bardzo dobrze, bowiem przysłowie mówi, że „Na świętego Marcina lepsza gęś niźli zwierzyna...”

To jedno z wielu przysłów nawiązujących do siedemnastowiecznej tradycji spożywania gęsiny w dniu świętego Marcina, które wypada 11 listopada.

O gęsi pisał etnograf Oskar Kolberg: "Pieczenie gęsi na św. Marcina bardzo dawnych czasów zasięga; stąd to zapewne pochodzi, że włościanie zwykle natenczas znosili daniny, między którymi były także gęsi. Pobierający, mając ich dostatek, spraszał gości na ucztę z pieczonej gęsi. Zazwyczaj gęś pieczona bywa wówczas z kwaśnymi jabłkami (w nadzieniu). Bicie i pieczenie gęsi na św. Marcina może więcej stąd pochodzi, że są wtenczas najtłustsze i najsmaczniejsze”.

Polacy jedzą mało gęsi

Gęsia tradycja w Polsce jest długa i wiąże się z nią wiele zwyczajów. Jednak nie zajadamy się gęsiną: statystyczny Polak zjada jej jedynie… 25 gramów rocznie!

A warto podkreślić, że jesteśmy największym producentem gęsiego mięsa w Europie. 96,5 procenta trafia na eksport! Dlaczego Europa bardziej docenia nasz produkt niż my sami? Nie jest tajemnicą, że gęś jest zdrowsza od kurczęcia, co więcej - jest najzdrowszym drobiem. Mimo wysokiej kaloryczności, gęś ma bardzo korzystny skład tłuszczowy - zawiera on znacznie więcej jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych niż kwasów tłuszczowych nasyconych. Gęsina ma także wysoką zawartość białka, wynoszącą 23 proc. Z sześciokilogramowej gęsi, można uzyskać nawet litr zdrowego smalcu, charakteryzującego się niską temperaturą topnienia, co czyni go łatwiejszym do strawienia.