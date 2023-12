Domowe pierniczki na świąteczny stół. Jak przygotować te łakocie, by wyszły obłędnie pyszne? Przepis jest prosty!

Boże Narodzenie to czas pełen magii, miłości i radości. Na tę wyjątkową atmosferę składa się wiele czynników, takich jak obecność naszych najbliższych, śnieżny krajobraz za oknem, zachwycająca, mieniąca się choinka i przepyszne dania - w tym również słodkości. Puszyste serniki, słodkie, lukrowane pierniczki oraz aromatyczne ciasteczka doskonale przyozdabiają wigilijny stół. Świeże, domowe wypieki kuszą także domowników swoim wyjątkowym zapachem, jednak, aby świąteczne łakocie oczarowały domowników również smakiem, wykorzystajmy do ich tworzenia produkty wysokiej jakości.

Jak mówi ekspert z Młyna Jaczkowice – Bożonarodzeniowe ciasta i ciasteczka to nie tylko smaczne łakocie. To właśnie za ich pomocą możemy podzielić się miłością z najbliższymi, a wyjątkowe, aromatyczne zapachy niosą ze sobą wspomnienia z dzieciństwa, budząc w nas radosne emocje. Wypieki bożonarodzeniowe mają szczególne miejsce w naszych domach, dlatego warto zadbać by były przygotowane z jak najlepszych produktów oraz – od serca.

Przepis na tradycyjne domowe pierniczki:

Wykonanie pierniczków:

Mąkę przesiewamy, wlewamy podgrzany i rozpuszczony miód i całość mieszamy. Dodajemy cukier, sodę oczyszczoną, masło i przyprawy, a następnie siekamy nożem. Dodajemy jajko i dolewając stopniowo mleko, zagniatamy ciasto do konsystencji ciasta kruchego (średnio twarde i gęste). Następnie jeszcze przez 10 minut dokładnie wyrabiamy ręką, aż będzie gładkie. Na posypanej mąką stolnicy wałkujemy ciasto do grubości 1-1/2 cm. Foremkami wykrawamy pierniczki, smarujemy roztrzepanym jajkiem i układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, zachowując odstęp około 2 cm pomiędzy nimi. Pierniczki pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 10 minut, w zależności od grubości.