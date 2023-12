Ciasteczka na Boże Narodzenie. Proste i szybkie ciastka i ciasteczka na święta [PRZEPISY]

Ciasteczka marcepanowe, łatwe ciasteczka z orzechami, piernikowe muffinki! Pyszne ciasteczka na Boże Narodzenie! Pracy z nimi nie za wiele, a jaki efekt! Zobaczcie najlepsze przepisy naszych Czytelników.

Ciastka i ciasteczka na Boże Narodzenie. Chcesz schrupać coś pysznego? Przygotuj na święta pyszne ciasteczka. W każdym domu na Boże Narodzenie przygotowuje się ciasteczka. Może w tym roku warto sięgnąć po jeden ze sprawdzonych przepisów naszych Czytelników? Sprawdźcie!

Ciastka marcepanowe na świąteczny stół. Fot. Dorota Wójcicka

Efektowne ciastka marcepanowe na Boże Narodzenie [PRZEPIS]

Wiadomo, że jak Boże Narodzenie to… marcepan! To pyszna masa to nic innego jak zmielone migdały utarte z cukrem. Zobaczcie przepis na około 26 ciasteczek z marcepanem! Składniki 200 g marcepanu

1/2 szklanki cukru pudru

50 g mielonych migdałów lub orzechów

100 g mąki pszennej

2 białka z dużych jajek

1 białko do smarowania wierzchu

ok. 39 szt. całych migdałów bez skórki do dekoracji

Wykonanie

Marcepan rozdrobnić do miski. Dodać cukier puder, mielone migdały, białka i mąkę, wyrobić jednolite ciasto (będzie trochę klejące). Wstawić do lodówki na ok. 1 godz. Schłodzone ciasto formować rękami oprószonymi mąką na wielość małego orzecha włoskiego.

Migdały podzielić na połówki, przyklejać po bokach (po trzy na każde ciastko). Żeby lepiej się trzymały, można je lekko posmarować białkiem.

Białko roztrzepać widelcem, posmarować wierzch ciastek.

Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, piec ok. 15 minut.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga Daktyle w czekoladzie Proste i pyszne ciastka na święta: "ciasteczka Oli". Fot. Marta Góra

Banalnie proste „ciastka Oli” [PRZEPIS]

- Ten przepis jest w naszej rodzinie od pokoleń. Banalnie proste i pyszne ciastka mojej ciotki Oli to jeden z tych przysmaków, który zawsze pojawia się na świątecznym stole – mówi naszcza Czytelniczka Marta Góra z Krakowa. Składniki 2 jaja

12 dag cukru ( 6 łyżek stołowych)

12 dag mąki (6 kopiatych łyżek stołowych)

Do dekoracji

według uznania: rodzynki, migdały, orzechy

Wykonanie

Całe jaja ucierać z cukrem do białości, a następnie dodać mąkę i utrzeć do końca. Wylać na formę wysmarowaną masłem (forma na ciasto – standardowa). Warstwa ma być cienka. Posypać według uznania rodzynkami, orzechami, migdałami, cukrem, itp. Piec krótko w piekarniku nagrzanym do około 180 stopni. Upieczone, ciepłe pokroić na kwadraty.

Przepis Marty Góry Piernikowe muffiny na święta. Fot. Anna Loska

Piernikowe muffiny na świąteczny stół [PRZEPIS]

Nie chcesz piec piernika? Przygotuj banalnie proste piernikowe muffiny! Składniki 2 szklanki mąki

1/2 szklanki cukru

2 łyżki płynnego miodu

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 szklanka mleka

1/3 szklanki oleju

1 jajko

1,5-2 łyżki przyprawy korzennej

1 łyżeczka kakao



Do dekoracji czekolada mleczna

cukrowe gwiazdki, śnieżynki, itp.

Wykonanie

W jednej misce wymieszać składniki suche, czyli mąkę, cukier, proszek do pieczenia, przyprawę korzenną i kakao, a w drugiej misce składniki mokre: miód, mleko, olej i jajko. Następnie zawartość obydwu misek wymieszać ze sobą. Foremki do pieczenia muffinek wypełnić ciastem do 3/4 wysokości i piec je piekarniku nagrzanym do temperatury 180 stopni C. przez około 25 minut.

W kąpieli wodnej rozpuścić czekoladę mleczną i maczać w niej upieczone muffinki. Zanim czekolada zastygnie, ozdobić je cukrowymi dekoracjami.

Przepis Anny Loski Mocno mandarynkowe kruche ciasteczka. Fot. Aleksandra Faiks

Mocno mandarynkowe kruche ciasteczka [PRZEPIS]

Pomarańcze i mandarynki kojarzą się z Bożym Narodzeniem. Te kruche ciasteczka są wyśmienite. Składniki pół szklanki cukru pudru + 100 g do lukru

szklanka mąki

100 g masła

3 krople aromatu pomarańczowego

skórka z 3 mandarynek (do ciasta z dwóch, do ozdoby z jednej)

1 jajo (żółtko do ciasta, białko do lukru)





Wykonanie

Miękkie masło zmiksować z cukrem pudrem oraz żółtkiem. Do masy dodać skórkę z dwóch pomarańczy, aromat oraz mąkę. Rozwałkować oraz wyciąć foremkami ciastka. układamy je na papierze do pieczenia i pieczemy około 7-8 minut w 180 stopniach. Po ostudzeniu udekorować lukrem (zmiksowane białko z kroplą soku z cytryny oraz cukrem pudrem).

Przepis Aleksandry Faiks Świąteczne, proste ciastka z jabłkami. Fot. Teresa Brandys

Świąteczne, proste ciastka z jabłkami [PRZEPIS]

Robi się je bardzo szybko i najlepsze są świeże. Składniki na ciasto 20 dag sera białego

20 dag masła

20 dag mąki

Dodatkowo

kilka jabłek, najlepiej szara reneta

jajko lub żółtko do smarowania

cukier kryształ lub zwykły

Wykonanie

Ser przepuścić przez praskę lub zemleć na maszynce, dodać do niego masło i mąkę. Wyrobić ciasto. Rozwałkować na 2, 3 mm i wykrawać szklanką albo foremką kółka. Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne, pokroić na ćwiartki i jeszcze je podzielić, żeby nie były za grube. Jabłka układać na połówce wyciętych krążków z ciasta i wywinąć na nie drugą połowę. Złożone ciastko posmarować od góry dobrze roztrzepanym jajkiem i posypać cukrem (można przyłożyć do cukru na talerzyku). Ciastka układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piec w piekarniku aż się zazłocą.

Przepis Teresy Brandys

Ekspresowe muffinki z mandarynkami. Fot. Aleksandra Faiks

Ekspresowe muffinki z mandarynkami [PRZEPIS]

Z podanych składników wychodzi około 9 muffinek. Składniki 1 szklanka mąki

1 jajo

1 łyżeczka proszku do pieczenia

3/4 szklanki cukru

2-3 krople aromatu pomarańczowego

150 ml jogurtu naturalnego

50 ml oleju

3 mandarynki



Wykonanie

Przesiać mąkę z cukrem i proszkiem do pieczenia. Dodać jajko, olej i jogurt. Zmiksować. Mandarynki obrać i pozbawić ich białych włókien. Pokroić na kawałki i wymieszać z ciastem. Wypełnić papilotki do 3/4 wysokości. Piec 25 minut w 180 stopniach.

Przepis Aleksandry Faiks Domowe ciastka pieguski. Fot. Katarzyna Jaworek

Domowe ciastka pieguski na święta [PRZEPIS]

Ciasteczka do przygotowania w kilka chwil. Doskonałe do kawy lub herbaty.



Składniki: 120 g margaryny

4,5 łyżki cukru pudru

1 jajko

1 szklanka mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 tabliczka czekolady mlecznej

80 g bakalii (orzechów, rodzynek, kokosu) Wykonanie:

Margarynę utrzeć z cukrem pudrem i jajkiem na puszystą masę. Nadal ucierając stopniowo dodawać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia.

Czekoladę pokroić w małą kostkę. Razem z bakaliami dodać do ciasta. Delikatnie wymieszać ciasto łyżką.

Na blaszkę wyścieloną papierem do pieczenie nakładać łyżką niewielkie porcje ciasta, formując ciasteczka. Pieguski piec około 20 minut w temperaturze 170 stopni.

Przepis Katarzyna Jaworek, autorki bloga „W tradycyjnej kuchni Kasi” Polecamy!

Źródło: Agencja TVN

