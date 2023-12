Przepis na pierniczki. Zobacz, jak robią je nasi Czytelnicy. Poznaj historię pierniczków i przepis z 1892 roku na pierniczki

Babcine pierniczki, miękkie pierniczki na ostatnią chwilę, korzenne pierniczki… Nic tak nie kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia jak domowe pierniczki. Zebraliśmy dla Was najlepsze, sprawdzone przepisy naszych Czytelników na pierniczki. Warto poświęcić na nie kilka chwil. Przy okazji zobaczcie, jak dawniej wypiekało się pierniki (mamy przepis z 1892 roku!) i dlaczego dawno, dawno temu sprzedawano je… w aptekach!

Pieczenie pierniczków czas zacząć! Jak Polska długa i szeroka w grudniu w domowych kuchniach unosi się charakterystyczny zapach pieczonych pierniczków.

Piekły nasze babcie i prababcie, więc pieczmy i my! Jak je robiono dawniej? Zobaczmy przepis Marii Gruszeckiej z „Ilustrowanego Kucharza Krakowskiego". Książka została wydana po raz pierwszy w 1892 roku i zawierała przepis na „pierniki norymberskie”: „28 deka (17 łutów) cukru, 6 żółtek i 4 białka ubić razem tak, aby zgęstniało. Bijąc ciągle, dodawać trochę goździków, muszkatołowego kwiatu, cynamonu, skórkę i soku z pół cytryny, 14 deka (8 i ½ łuta) tłuczonych, a 14 deka (8 i ½ łuta) krajanych migdałów, 5 deka (3 łuty) cykaty, 5 deka (3 łuty) pszennej, a 7 deka (4 łuty) kartoflanej mąki. Posmarować dość grubo na opłatki, krajane w formie kart, na środku położyć pół migdała; po wypieczeniu gdy ostygną, opłatek obłamać i polukrować przeźroczystym lukrem”.

Krótka historia piernika

Ponoć pochodzi z Grecji, gdzie wypiekano go już około 2400 roku przed naszą erą. Według niektórych historyków pierwsze pierniki przygotowywano dopiero od 992 roku naszej ery. Jedno jest pewne – były to ciasta drogie i luksusowe. Wszak koszt egzotycznych przypraw korzennych i bakalii był ogromny. Wierzono również, że pierniki mają prozdrowotną moc, właśnie ze względu na korzenne przyprawy. Zakonnice zamieszkujące piętnastowieczną Szwecję piekły je jako remedium na niestrawność!

I coś w tym było, bo dwa wieki później w Polsce pierniki sprzedawano w… aptekach jako skuteczny lek na wiele chorób.

Chociaż w Polsce żadne inne miasto nie kojarzy się tak bardzo z piernikami jak Toruń, to właśnie w Krakowie powstał pierwszy cech piernikarzy!

Zobacz, jak dawniej wypiekano pierniki. Zdjęcia z toruńskiego Muzeum Piernika:

Toruńskie Muzeum Piernika. Fot. mad

Gotowi na grudniowe „piernikowanie?” Zobacz przepisy naszych Czytelników na rewelacyjne świąteczne pierniczki:

Pierniczki „Józi” - jak dawniej [PRZEPIS]

Pierniczki „Józi” - jak dawniej. Fot. Teresa Brandys Składniki 1 kg mąki

50 dag miodu

25 dag cukru

12 dag masła

2 jajka

jabłko

2 czubate łyżeczki sody oczyszczonej

przyprawa do piernika (paczka)

Wykonanie

Cukier, miód i masło wymieszać w rondlu i dalej mieszając, podgrzać. Odstawić. Gdy trochę przestygnie, dodać starte na drobnej tarce jabłko (z łupiną), jajka, przyprawę do piernika, sodę i mąkę. Wymieszać wszystko łyżką i zostawić ciasto w rondlu do drugiego dnia w chłodzie. Na drugi dzień wałkować (na ok. 3 mm) i wykrawać różnymi foremkami ciastka. Układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piec w słabo rozgrzanym piecu (ok. 150, 160 st.). Upieczone i wystudzone pierniczki polukrować (cukier puder rozetrzeć z mlekiem i kilkoma kroplami olejku migdałowego).

Przepis Teresy Brandys

Korzenne pierniczki na świąteczny stół [PRZEPIS]

Korzenne pierniczki na świąteczny stół. Fot. Ewa Lenczyk-Chmielarska Składniki na około 3 pełne blaszki pierniczków

80 g wody

100 g cukru

100 g cukru brązowego

100 g miodu

140 g masła

1 łyżka mielonego cynamonu

1 łyżka mielonego imbiru

1 łyżka mielonych goździków

1 i 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej

500 g mąki Wykonanie

Wodę, cukry, miód i masło podgrzej w rondlu przez około 10 minut na małym ogniu. Tak, aby wszystkie składniki połączyły się ze sobą ale nie doprowadź do wrzenia. Ostudź. W dużej misce połącz mąkę z sodą oczyszczoną i przyprawami. Dodaj przestudzone płynne składniki. Dokładnie zagnieć ciasto. Wstaw ciasto do lodówki na noc.

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Ciasto rozwałkuj na grubość około 0,4 cm. Z ciasta wykrawaj ulubione kształty. Ułóż pierniczki na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce. Piecz przez około 10-13 minut. Do momentu aż pierniczki przyrumienią się. Ostudź, posyp cukrem pudrem lub udekoruj lukrem.

Przepis Ewy Lenczyk-Chmielarskiej

Imbirowe pierniczki [PRZEPIS]

Imbirowe pierniczki. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki na domową przyprawę do piernika:

8 łyżeczek mielonych goździków

8 łyżeczek mielonego cynamonu

3 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej

3 łyżeczki mielonego imbiru

5 łyżeczek mielonego kardamonu

2 łyżeczki mielonego kminku

2 łyżeczki mielonej kolendry

2 łyżeczki mielonego ziela angielskiego

1/2 łyżeczki mielonego czarnego pieprzu Składniki na pierniczki imbirowe: 40 dag mąki pszennej

15 dag masła

4 łyżeczki przyprawy do piernika

3 pełne łyżki miodu spadziowego

kopiasta łyżeczka kakao naturalnego

2 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej

2 łyżeczki mielonego imbiru jajko

żółtko

25 dag cukru

1/2 łyżeczki soli Wykonanie:

Przyprawa. Składniki do przyprawy piernikowej można modyfikować i dopasować do własnych upodobań. Poszczególne można rozetrzeć w moździerzu, można również zemleć w młynku do mielenia kawy. Gotową przyprawę przechowywać w szczelnie zakręconym słoiku w suchym miejscu.

Pierniczki. Masło rozpuścić, zdjąć z kuchenki do lekkiego przestudzenia, połączyć z cukrem i wymieszać. Następnie dodać miód oraz jajko i żółtko.

Mąkę przesiać do dużej miski, dodać sodę, kakao, sól, przyprawę do piernika i imbir, dokładnie je ze sobą wymieszać. Połączyć z masą maślaną. Wyrobić elastyczne ciasto. Jeśli jest potrzeba, dodać trochę mąki. Gotowe ciasto odłożyć na godzinę lub dwie do lodówki.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga „Apetyczna babeczka”

Babcine pierniczki świąteczne [PRZEPIS]

Babcine pierniczki świąteczne. Fot. 123 RF Składniki 4 jajka

1 kg mąki pszennej

50 dag sztucznego miodu

15 dag cukru

paczka proszku do pieczenia

2 paczki przyprawy do pierników

25 dag margaryny

Wykonanie

Miód stopić z margaryną i przyprawą do pierników. z 10 dag cukru zrobić karmel z odrobiną wody i połączyć go z miodem, tłuszczem i przyprawą. Całość wystudzić. Żółtka jajek oddzielić od białek, po czym utrzeć je z resztą cukru. Do utartych żółtek dodać wystudzoną masę z karmelem, wymieszać i dodać – ucierając równocześnie pałką – przesianą mąkę i proszek do pieczenia. Pozostałe białka ubić na sztywną pianę, połączyć z zarobionym ciastem. Dokładnie wymieszać, wyrównać, oprószyć wierzch mąką i pozostawić na noc do stężenia. Na następny dzień wałkować płaty o grubości 1/2 cm i wykrawać z nich drobne pierniczki za pomocą małych foremek. Piec w średnio nagrzanym piekarniku na wysmarowanych tłuszczem blachach.

Przepis Joanny Cichy

Miękkie pierniczki na ostatnią chwilę [PRZEPIS]

Miękkie pierniczki na ostatnią chwilę. Fot. Dorota Wójcicka Składniki: 80 g miękkiego masła

1/2 szklanki miodu

1/2 szklanki cukru

1 duże jajko

3 szklanki mąki pszennej (400 g)

1 zaokrąglona łyżeczka sody

1 łyżeczka cynamonu

1 zaokrąglona łyżeczka przyprawy do piernika

1/4 łyżeczki soli

1 łyżka jogurtu naturalnego

Wykonanie:

Do miski wsypać mąkę, cukier, dodać masło, miód, jajko, sodę, cynamon, przyprawę do piernika, sól i jogurt, wyrobić jednolite ciasto. Odstawić na pół godziny. Rozwałkować na grubość ok. 3 mm, wykrawać dowolne kształty. Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez ok. 8-10 minut.

Wystudzone można polać lukrem lub rozpuszczoną czekoladą.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga „Daktyle w czekoladzie”

Zobacz także przepisy na świąteczne ciasteczka:

Polecamy sprawdzone przepisy na świąteczne ciasta:

Wideo Chleb z ziarnami