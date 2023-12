Świąteczny piernik ucierany. Rewelacyjne pierniki z keksówki. Najlepsze przepisy naszych Czytelników

Domowy piernik ucierany z keksówki to ciasto, które wyjdzie każdemu! Do tego robi się je szybko. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy naszych Czytelników na to bożonarodzeniowe ciasto.

Domowy piernik świąteczny – prosty i pyszny [PRZEPIS]

Domowy piernik świąteczny – prosty i pyszny. Fot. Marta Góra - Piernik jest prosty w wykonaniu, ciasto nie musi leżakować, ale można go upiec trochę wcześniej – podpowiada nasza Czytelniczka Marta Góra z Krakowa.

Składniki na dwie keksówki 1/2 kg mąki

2 jajka

ok. szklanki miodu

ok. szklanki cukru (może być brązowy)

10 dag masła

1/4 l mleka

soda oczyszczona - czubata łyżeczka

przyprawa do piernika - 2 łyżeczki

bakalie Wykonanie

Miód, cukier i masło stopić na ciepło. Ostudzić. Do zimnej mieszaniny dodać żółtka, sodę rozpuszczoną w ciepłym mleku, przyprawy do piernika i wymieszać. To wszystko dodać do mąki i wyrobić razem łyżką, dodać bakalie. Następnie ubić pianę z białek, lekko wymieszać z ciastem piernikowym, aby cała piana wchłonęła się w ciasto.

Piec w piecu nagrzanym do 180-200 stopni do momentu, aż patyczek włożony w ciasto będzie suchy. Polecamy:

Prosty piernik z daktylami [PRZEPIS]

Prosty piernik z daktylami. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na ciasto

250 g suszonych daktyli bez pestek

300 ml wody

70 g masła

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej

3 jajka

200 g cukru

1 opakowanie cukru waniliowego

150 g grubo posiekanych orzechów włoskich

350 g mąki

2,5 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżeczki przyprawy korzennej

szczypta soli

Składniki na polewę 1 tabliczka mlecznej czekolady

1 łyżka mleka

kolorowe perełki do dekoracji Wykonanie

Suszone daktyle przełożyć do głębokiego naczynia. Dodać pokrojone masło oraz sodę. Wodę zagotować. Gorącą wodą zalać daktyle. Wymieszać, aby masło się rozpuściło. Odstawić do przestudzenia.

Jajka razem z cukrem i cukrem waniliowym ubić na puszystą masę. Stopniowo dodawać przestudzone daktyle razem z wodą. Na końcu do ciasta dodać mąkę wymieszaną z orzechami, proszkiem do pieczenia, solą i przyprawą korzenną. Delikatnie wymieszać ciasto łyżką, aby wszystkie składniki się połączyły.

Ciasto wyłożyć na blaszkę/keksówkę o wymiarach 10cmx35cm, wyłożoną papierem do pieczenia. Piec około godziny w temperaturze 180 stopni (do suchego patyczka). Przestudzone ciasto wyjąć z formy.

Czekoladę połamać na kostki i rozpuścić nad kąpielą wodną. Dodać mleko i mieszać, aż masa będzie jednolita. Przygotowaną polewą polać ciasto. Wierzch posypać kolorowymi perełkami.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”.

Szybki piernik bakaliowy z powidłami [PRZEPIS]

Szybki piernik bakaliowy z powidłami. Fot. Sylwia Ładyga Składniki na keksówkę około 25 cm

2 szklanki mąki pszennej

3/4 szklanki cukru

2 łyżki kakao

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 łyżeczka cynamonu

½ łyżeczki imbiru

½ łyżeczki gałki muszkatołowej

6 łyżek powideł śliwkowych

1 szklanka mleka

125 g miękkiego masła

(imbir, cynamon i gałkę można zastąpić przyprawą do piernika)



Dodatkowo garstka suszonej żurawiny

garstka orzechów laskowych

garstka płatków migdałów

lukier

Wykonanie

Miękkie masło, mąkę, cukier, sodę i pozostałe składniki do piernika dokładnie ze sobą zmiksować.

Dolać mleko i dodać powidła śliwkowe. Wymieszać.

Wylać do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia.

Piec ok. 45 minut w 200 stopniach (z termoobiegiem).

Wystudzić.

Wystudzony piernik udekorować przygotowanym lukrem, podprażonymi na suchej patelni orzechami i migdałami oraz suszoną żurawiną.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Świąteczny piernik z orzechami i rodzynkami [PRZEPIS]

Świąteczny piernik z orzechami i rodzynkami. Fot. Katarzyna Kośmider Składniki 3 szklanki cukru

3 szklanki mąki

1 szklanka wody

1 szklanka śmietany

5 jajek

½ kostki masła

2 łyżki przyprawy do piernika

½ łyżeczki sody oczyszczonej

szczypta soli

garść rodzynek

garść posiekanych orzechów (włoskich i/lub laskowych)

Wykonanie

Rodzynki włożyć do małej miseczki, zalać wrzątkiem, aby zmiękły, odcedzić. Orzechy posiekać, dodać do nich rodzynki, oprószyć delikatnie mąką.

Na dużej teflonowej patelni skarmelizować 1 szklankę cukru. Kiedy nabierze ciemnozłotego koloru zalać cukier 1 szklanką wody.

Następnie na patelnię wsypać 1 szklankę cukru, dodać masło i przyprawę do piernika. Mieszać dopóki wszystkie składniki się nie rozpuszczą. Odstawić do przestygnięcia.

Najlepiej przelać masę karmelową do dużej misy lub w garnka, w której będziemy łączyć pozostałe składniki ciasta.

Rozdzielić białka od żółtek. Za pomocą miksera ubić żółtka z 1 szklanką cukru na puszystą masę, po czym dodać do ostudzonej masy karmelowej i wymieszać.

Następnie do masy karmelowej dodać śmietanę i również wymieszać.

Potem dodać przesianą mąkę i sodę oczyszczoną.

Do masy dodać pianę z białek ubitą na sztywno ze szczyptą soli. Wymieszać delikatnie drewnianą łyżką lub silikonową szpatulą.

Na sam koniec dodać rodzynki i orzechy - znów delikatnie wymieszać.

Wylać ciasto na blachę posmarowaną masłem i wysypaną bułką tartą. Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 55-60 minut.

Po upieczeniu zostawić ciasto do ostygnięcia. Udekorować polewą czekoladową i posiekanymi orzechami.

Przepis Katarzyny Kośmider

Zobacz też inne przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej:

