Pierniki i pierniczki w nowym wydaniu. Zobacz, jak przygotować te pyszne słodkości na Boże Narodzenie [PRZEPISY]

Tradycyjny piernik – jak go przygotować?

Piernikowe ciasteczka z bakaliami [PRZEPIS]

Wykonanie Masło rozpuszczamy i studzimy. Łączymy razem suche składniki, dodajemy rozpuszczone masło oraz pozostałe składniki. Całość zagniatamy do gładkiej konsystencji i wstawiamy do lodówki na 30 minut. Ciasto rozwałkowujemy na grubość ok. 0,5 cm i wycinamy szklanką koła. Pieczemy przez 10-12 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 stopni. Daktyle, śliwki i żurawinę kroimy w cienkie paski, usuwamy łupiny z pistacji, a następnie siekamy. Polewę przygotowujemy według sposobu podanego na opakowaniu. Dekorujemy nią upieczone pierniczki, a następnie wierzch każdego z nich ozdabiamy bakaliami.

Aromatyczny piernik z karmelizowanymi gruszkami i migdałami [PRZEPIS]

Wykonanie Tortownicę o średnicy 24 cm smarujemy tłuszczem i wysypujemy bułką tartą. Jaja ubijamy z cukrem do białości. Dodajemy mleko, olej, mąkę, proszek do pieczenia, kakao oraz przyprawę do piernika. Ponownie całość miksujemy, aby składniki się połączyły. Przygotowane ciasto wylewamy do formy, wstawiamy do podgrzanego piekarnika i pieczemy w temperaturze 180 stopni przez około 50 minut. Ciasto studzimy. Gruszki obieramy, układamy w rondlu, zalewamy białym winem, a następnie gotujemy przez około 15 minut. Tak przygotowane gruszki lekko studzimy i kroimy w ćwiartki. Na patelni rozgrzewamy masło i przekładamy na nią gruszki, a następnie dodajemy miód. Owoce karmelizujemy przez około 4 minuty. Polewę przygotowujemy według sposobu podanego na opakowaniu. W wystudzonym cieście wydrążamy środek o średnicy około 10 cm. W powstałym wgłębieniu umieszczamy gruszki, a następnie wypełniamy przygotowaną polewą czekoladową. Ciasto posypujemy pokruszonym ciastem, pozostałym z wycięcia wgłębienia i dekorujemy prażonymi płatkami migdałów.

Dyniowy piernik z rodzynkami [PRZEPIS]

Wykonanie

Orzechy prażymy w piekarniku przez ok. 10 minut, w temperaturze 180 stopni, a następnie usuwamy z nich skórki i rozdrabniamy w moździerzu. Część z nich przekładamy do miseczki – posłużą nam do dekoracji. Dynię kroimy na cienkie plasterki długości ok. 2,5 cm. Przekładamy do miski i mieszamy z rozpuszczonym masłem i cukrem cynamonowym. Plastry dyni układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni.

Tortownicę o wymiarze 24 cm natłuszczamy i obsypujemy bułką tartą. Jaja ubijamy z cukrem do białości. Dodajemy mleko, olej, mąkę, proszek do pieczenia, kakao oraz przyprawę do piernika. Ponownie całość miksujemy, aby składniki się połączyły. Na koniec dodajemy upieczoną dynię, orzechy i rodzynki. Mieszając całość drewnianą łyżką, aż do połączenia składników. Pieczemy przez około 45 minut. Polewę przygotowujemy według sposobu podanego na opakowaniu. Polewamy nią wystudzone ciasto, a następnie dekorujemy orzechami laskowymi.