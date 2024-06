Główną arterią Oświęcimia, ulicą Dąbrowskiego, jechał samochód prowadzony przez pijanego kierowcę

Do zdarzenia doszło 6 czerwca 2024, tuż po godzinie 5. Jadący ulicą Dąbrowskiego samochód marki Opel nie trzymał prostego toru jazdy, co zwróciło uwagę policjantów. Pojazd został zatrzymany do kontroli.

Za jego kierownicą opla siedział 44 - letni obywatel Ukrainy. Mundurowi, wyczuwając od niego woń alkoholu, poddali go badaniu, które wykazało 1 promil alkoholu. W związku z powyższym mężczyzna został zatrzymany. Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz wysoka grzywna.

W przypadku, gdy badanie stanu trzeźwości wykaże, co najmniej 1,5 promila alkoholu, grozi również konfiskata pojazdu lub jego równowartości.