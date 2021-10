Gmina Drwinia. W wypadku motocyklowym stracił obie nogi, Marcin zbiera na protezy, które ułatwią mu normalne funkcjonowanie

FLESZ - Wjazd samochodem do centrum niemożliwy?

To była niedziela, pogoda zachęcała do wypadku nad wodę. 26-letni Marcin Pląder wraz z ekipą przyjaciół na motocyklach wybrali się na kąpielisko w Radłowie. Jeden z uczestników eskapady eksportował kolegów z samochodu. Gdy dotarli do Niedar, na drodze wojewódzkiej nr 964 motocykl pana Marcina zaczął się dziwnie zachowywać.

- Zaraz za zakrętem motocykl wpadł w drgania Shimmy przy normalnej prędkości (70-80km/h) i dobrej nawierzchni. Z początku próbowałem walczyć o motocykl, prędkość malała i już było dobrze, jednak w pewnym momencie motocykl prawie mnie z siebie zrzucił - wspomina mężczyzna. Wbrew jego woli motocykl zaczął przyspieszać, a tor jazdy był coraz mniej stabilny. - Gdy motocykl zbaczał z drogi na wał przeciwpowodziowy prosto na barierę energochłonną postanowiłem jednak zeskoczyć - opowiada dalej pan Marcin. Pech chciał, że element motocykla pchnął kierowcę w stronę ulicy, wprost na znak drogowy z ograniczeniem prędkości do 70 km/h.